Raivo ütleb, et kui sai omale sellise rolli, oli tal väga hea tunne. “Mulle meeldib, kui see õnneks läks, üllatada,” ütleb Raivo. “Ma tundsin, et see roll on just midagi sellist – paljud olid üllatunud ja keegi ei osanud midagi sellist oodata.” Raivo loodab, et ka edaspidi toob saade talle selliseid rolle, mida keegi temalt ei ootaks.

Jacksonina pidi Raivo korraga nii laulma kui ka tantsima ning mehe sõnul oligi nende kahe ühendamine kõige raskem. “Ma olen hästi kohusetundlik mees ja olin kogu aeg nii närvis, et kas mul on ikka kõik sammud, mis õpetaja ette on näidanud, täpselt meeles,” räägib Tamm. “Alguses, kui hakkasime laulu ja samme kokku sättima, läksid sõnad ikka meelest ära, aga lõpuks vist õnnestus.” Mees tunnistab, et harjutamisaega jäi tegelikult tiba väheseks, kuna hommikust õhtuni tuleb tal olla seriaalivõtetel.

Kõige raskem korraga laulda ja tantsida

Raivo ütleb, et ta püüdis Jacksonit ikka täpselt järele teha, mitte parodeerida. “Kuulasin teda väga palju ja lihvisime häält Maikeni juures ikka väga palju.” Saatejuht Märt Avandi ütles Raivole pärast esitust: “Sa pole suurem asi laulja ega tantsija. Oleksid sa elus uskunud, et viiekümnendates veel midagi sellist juhtub?” mispeale Raivo vaid mokaotsast “See suurt, et…” öelda jõudis, mispeale stuudios ja lava taga tõeline naeruralli lahti läks. Kohtunik Tanja Mihhailova-Saar kommenteeris, et saade ongi puhas meelelahutus. “Selle mõte on, et sa vaatad, naudid, laulad kaasa. Falsetiga terve laulu laulda on väga raske. See oli väga hea. Ma ootan huviga iga numbrit, mis siit tulema hakkab, sest ma juba haistan, et nalja saab.”

(Jörgen Norkroos)

Andrus Vaarik aga teatas, et ta sai esimest korda aru, mida tähendab väljend “kurjast vaimust vaevatud”. “Jacksoni kuri vaim tuli sulle peale. Ma kartsin, et sa ei saa sealt enam välja ja sa jäädki selleks. See oli kohutavalt traagiline, õudne number,” naeris Andrus. “Pärast seda peaks kutsuma eksortsistid, kes selle Jacksoni sinust välja ajavad,” kommenteeris ta. “Aga see oli vaimustav. Mul oli sinust väga kahju, aga sa võitsid selle võitluse ja said Jacksonist lahti.” Olav Osolin ja külaliskohtunik Juss Haasma kiitsid Raivo julgust sellise numbriga lavale tulla.

Kutsuti saatesse kolmandat korda

Raivo E. Tamm ütleb, et ta on varem vaadanud pea kõiki näosaate episoode ja alati nautinud seda, kui hästi artiste järele tehakse. “See, et lauljad hästi järele teevad, ei ole üllatus – nemad teevadki filigraanselt. Aga ma naudin, kui minu kolleegid, teised näitlejad ka teevad.” Raivo sõnab, et on saadet vaadates korduvalt üllatunud ja tunnistab, et ka kerge konkurentsikihelus on temasse pugenud. “Aga ma olen seda saadet kartnud ja arvanud, et mina ei saa sellega hakkama. Mind on kolm hooaega siia palutud, aga kui Sepo Seeman osales, siis läks mul hammas verele ja mõtlesin, et miks mitte nalja teha.”