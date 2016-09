Eesti presidendivalimiste hääletusvoorus 3. oktoobril võtab Eesti

Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsioon arvesse erakonna

juhatuse, volikogu, lihtliikmete ning paljude toetajate arvamust, mille

kohaselt ei peaks fraktsioon presidendi kiirkorras valimisega kaasa

minema ega Kersti Kaljulaidi toetama.



Fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul küsis fraktsioon erakonna

esindusorganite liikmete arvamust Kaljulaidi võimaliku toetamise kohta

ning tagasiside nii neilt kui ka lihtliikmetelt ja toetajatelt oli

Kaljulaidi kandidatuuri suhtes väga kriitiline.



"Eelkõige teeb rahvuskonservatiividele muret Kaljulaidi globalistlik

maailmavaade. Meie erakonna ja toetajate jaoks on oluline tema suhtumine

immigratsiooni, Eesti-Vene piirilepingusse ja kooseluseadusesse," ütles

Helme.



"Olime alguses Kaljulaidi toetamise suhtes optimistlikumad, sest ka tema

näeb Euroopa Liitu ideaalis rahvusriikide liiduna. Samuti olid teised

võimuerakondade pakutud presidendikandidaadid meile erinevatel põhjustel

vastuvõetamatud. Ent hilisemal kohtumisel Kaljulaidi ja fraktsiooni

liikmete vahel sai selgeks, et meil on siiski märkimisväärseid

maailmavaatelisi lahknevusi, millele me ei saa läbi sõrmede vaadata."



Helme märkis, et paljudele erakonnaliikmetele on vastukarva ka praegune

presidendi kiirkorras valimine. "Presidendi amet on tava kohaselt

poliitilise karjääri tipp, milleni peab kasvama läbi pikaajaliste

kogemuste ja rahva usalduse ärateenimise. Praegu jääb Riigikogus

Kaljulaidile toetusallkirjade korjamisest mulje, et presidendi ametikoht

on erakondadevahelise kiirsobingu objekt, mille eesmärk on päästa

Reformierakonna maine. Meie erakond ei pea õigeks selles sobingus

osaleda."



Helme sõnul ei ole fraktsioon huvitatud, et Eesti lõputult presidenti

valib. "Küll aga poleks mingi katastroof, kui Kaljulaid esmaspäeval

piisavalt toetust ei leia ja valimine läheb valimiskokku. Valimiskogu

kandepind on laiem ning lisaks on siis nii Kaljulaidil või mõnel uuel

kandidaadil piisavalt aega oma isikut ja maailmavaadet kogu rahvale

tutvustada. Tõsi, rahvas võib olla kampaaniast väsinud, aga niinimetatud

tagavarapresidenti ei taha meist järgmiseks viieks aastaks ilmselt mitte

keegi."