Külmetushaiguste hooaeg on paraku esimese käigu sisse lükanud ja annab tasapisi gaasi. Redditi elunippide rubriigis on keegi Samuelspark jaganud juhendit kinnise ninaga võitlemiseks. Kommenteerijad väidavad, et töötab.

1. Hinga sügavalt sisse.

2. Hinga aeglaselt välja ja hoia hinge kinni, kuni kopsud on õhust täiesti tühjad. Pigista nina kinni, et vältida sohitegemist.