Meil kõigil ripub vannitoas lemmiknuustik. Kas me oleme aga kunagi mõelnud, et need nuustikud polegi nii puhtad, kui arvata võiks?

Hiljaaegu ajakirjas Journal of Clinical Microbiology avaldatud artikkel nendib, et tegelikult on nuustikud bakterite kasvulava. Eriti kõikvõimalikud looduslikud nuustikud, mis ühest küljest elavdavad inimese nahka, teisalt on aga suurepäraseks peremeesorganismiks erinevatele bakteriliikidele, kirjutab Good Housekeeping.

Bakterite kasvule annab hoogu see, et nahka koorides satuvad bakterid nuustikusse ning vannitoa soe ja niiske keskkond annab neile mõnusa keskkonna kasvamiseks.

Seepärast ei soovita dermatoloogid tegelikult keha nuustikuga pesta, vaid kasutada pesuvahendi kehale kandmiseks käsi.

Kui sa aga nuustikust loobuda ei taha, siis jälgi, et loputad selle puhtaks pärast iga kasutamist ning kuivatad korralikult, soovitavalt mitte niiskes vannitoas. Kui kasutad looduslikku käsna, püüa seda vahetada umbes kuu aja tagant.