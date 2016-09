Jäär Kuu ja Marsi kvadraadi tõttu võid olla kannatamatu – üritad sisse murda lahtisest uksest. Seega proovi end rohkem kõrvalt vaadata ja ära ütle kõike kohe välja, mida sülg parajasti suhu toob.

Sõnn Täna peaksid kindlalt hoidma tervist ja ära tööga üle pinguta. Ettevaatlik tuleks olla ravimite ja ka loomadega. Söö mõõdukalt ja tarbi vaid harjumuspäraseid ning kindlaks tehtud mõjuga toite.

Kaksikud Nii täna kui ka homme võid muutuda vastuvõtlikuks mitmesuguste kiusatuste ja ahvatluste suhtes. Samas, kui suudad neid energiad sublimeerida, võid olla äärmiselt viljakas loomingulises tegevuses.

Vähk Homme kell 3.11 on kuuloomine Kaaludes. Seega kasuta tänast päeva selleks, et viia oma mõtetes läbi rituaalne puhastus. Eriti õige aeg on just selleks, et mineviku painetest ja pingetest õppida lahti laskma.

Lõvi Uusi plaane pole täna mõtet teha, pigem püüa lõpetada poolikud tööd. Asjaajamises ja infovahetuses võib kiirustamist ja sellest tulenevaid prohmakaid ette tulla.

Neitsi Ebasoodne päev rahaasjadeks, eriti nendega alustamiseks. Ostu või müügiga võid kergesti kahju kannatada. Samas on päev üsna soodne seltskondlikeks ja ka romantilisteks suheteks.

Kaalud Kell 10.52 jõuab Kuu Kaaludesse ja teeb laupäeva öösel kell 3.11 ühenduse Päikesega – leiab aset kuuloomine Kaaludes. Seega sobib tänane päev asjade lõpetamiseks ja vanade vigade paranduseks, mitte veel uute alustamiseks.

Skorpion Vajad nädala pingetest puhkust, vaikust ja omaette olemist. Meditatsioon ja müstilised helid mõjuksid hästi enesetundele. Nüüd on hea uni maitsvast toidust tähtsam.

Ambur Jälgi, et sa oma võimeid üle ei hindaks – kipud liiga palju korraga ette võtma ja oled pärast suures ajapuuduses. Sinu ja mingi rühma, grupi või seltskonna vahel võib ägedaid vaidlusi ette tulla.

Kaljukits Töö ja igapäevaste olmeliste asjadega seonduv valdkond on igati paljulubavas seisus. Nüüd on võimalus leida rutiinses tegevuses üles see, mis aitab kaasa sellest rutiinist vabanemisele.

Veevalaja Nüüd võib tekkida ootamatult lahe võimalus, mis lubab surnud punktist kiiresti üle saada. Võiksid ka süveneda mõnda vanasse probleemi – nüüd suudad seda näha sootuks uue nurga alt.