Viimane signaal Rosettalt jõudis Maale kella veerand kolme paiku Eesti aja järgi. Lõpp on emotsionaalne, sest Rosettal on selja taga pikk teekond.

Sond lendas kosmosesse 2. märtsil 2004 ja võttis suuna kaugele komeedile. Oma teekonnal möödus Rosetta kolm korda Maast ja korra Marsist, et planeetide raskusjõu toel oma liikumist korrigeerida. Energiavarude säilitamiseks lülitati päikesepatareide jõul töötava Rosetta aparatuur 2011. aasta suvel välja. 31 kuud lendas sond energiasäästurežiimil kaugel Jupiteri-tagusel orbiidil.

"Ärka, Rosetta!"

2014. aasta jaanuaris jõudis Rosetta Päikese jälle ligemale ning juhtimiskeskusest saabus käsk üles ärgata. Juhtimismeeskond ootas ärevusega Rosettalt saabuvat signaali. Juba detsembris oli ESA alustanud kampaaniat "Ärka, Rosetta", kus paluti inimesi postitada sotsiaalvõrkudesse klippe Rosetta äratamisest.

"Kas sul on hommikul äratuskella peale raske tõusta? Kujuta ette, et ärkad Päikesest 673 miljoni kilomeetri kaugusel ning sa ei saa isegi kohvi juua. Aita Rosettat," ärgitas ESA.

20. jaanuaril võis ESA Rosetta nime alt uhkelt säutsuda:"Tere, maailm!". Rosetta oli ärganud ja valmis komeedi poole siirduma.

“Hello, world!" — ESA Rosetta Mission (@ESA_Rosetta) January 20, 2014

Augustiks jõudis sond oma sihtmärgini ja asus komeedi ümber tiirlema. 1969. aastal kahe venelase Klim Tšurjumovi ja Svetlana Gerassimenko avastatud komeedi kohta polnud siiani suurt midagi teada.

Rosetta saatis komeedi pinnast esimesed korralikud fotod ja pani tööle oma mõõteaparatuuri, et taevakeha koostist uurida. Samuti asus Rosetta maapealne meeskond valmistuma kosmoseekspeditsiooni järgmiseks etapiks. Nimelt soovis ESA teha midagi sellist, mida kosmoseuurijad polnud kunagi varem teinud. Rosetta kandis endaga pikal teekonnal kaasas tillukest uurimisrobotit nimega Philae. See pidi maanduma komeedi pinnal.

Rosetta fotode põhjal valisid insenerid augusti lõpus välja viis võimalikku maandumispaika. 15. septembril teatas ESA, et Philae maandub paigas J, millele hiljem valiti internetis toimunud konkursi põhjal nimeks Agilkia.

Komeediuurimisekspeditsiooniga seotud nimevalikud viitavad inimkonna kultuuriajaloole. Agilkia on Egiptuses asuv saar, millele viidi Philae templikompleks, mida Niilusele tammiehitamine üle ujutada ähvardas. Philaelt pärit obeliski hieroglüüfe kasutati kuulsa Rosetta kivi dešifreerimiseks ja nii õpiti muistset Egiptuse kirja lugema.

Robot maandus komeedile

Enneolematu manööver sai teoks novembris. See oli esimene kord kosmoselendude ajaloos, kus uurimisjaam on tiirelnud ümber komeedi tuuma, kaardistanud selle pinda ning seejärel saatnud komeedile roboti. Tõenäoliselt on Rosetta missiooni tähtsus inimkonna jaoks sama suur kui esimestel Kuu-lendudel.

Süsinikkiust Philae kaalus vaid sada kilogrammi. Robot laskus komeedi pinnale peaaegu seitse tundi. Esialgsete plaanide järgi pidi Philae komeedi pinnale jõudes end kahe harpuuniga selle külge haakima, sest komeedi raskusjõud on tühine ja selle pinnal püsimine on raske.

510 miljoni kilomeetri kauguselt ja ligemale pooletunnise viivitusega saabuvad signaalid kinnitasid, et Philae maandumine oli konarlik. Esimesel maandumiskatsel põrkas Philae komeedi pinnast kõrgele üles ja maandus veel kaks korda.

Philae maandumas (ESA/Rosetta/NavCam)

Õnnetu maandumine saigi maandurile saatuslikuks. Kaljunuki varju jäänud päikesepatareid lubasid Philale komeedi ümber tiirleva emalaeva Rosettaga suhelda vaid kaks päeva. Seejärel läks Philae energiasäästurežiimile ja oli vait ligemale seitse kuud.

2015. aasta suvel võttis Philae Rosetta kaudu ühendust ja saatis kahe sideseansi jooksul Maale uusi andmeid. Tõenäoliselt sai Philae oma akusid laadida, kuna komeet oli tol ajal kiiresti Päikese suunas liikumas. Ühendus oli stabiilne ja insenerid saatsid Rosettale ka täpsed juhised, et too sätiks end komeedi pinnale võimalikult lähedale ja Philaed kindlasti kuuleks.

Paraku jäid nood sideseansid viimasteks. Sel suvel lülitas Rosetta Philae kuulamiseks mõeldud aparatuuri välja, et energiat säästa ja enda lõpuks valmistuda. Philae täpne maandumiskoht avastati mõned nädalal tagasi, kui komeedi pinnale ligemale laskuv Rosetta saatis Maale uusi fotosid.

Philae lõplik asukoht avastati alles 2016. aasta septembris (ESA/Rosetta/NavCam)

Rosetta pardal olev keerukas uurimisaparatuur on järk-järgult välja lülitatud ja täna pärastlõunal tegi sond viimased fotod komeedi pinnast. See juhtus siis, kui Rosetta oli umbes 50 meetri kõrgusel. Seejärel Rosetta maandus ja lülitas oma raadiojaama välja. Vaikus Darmstadi kosmosekeskuse eetris Rosetta kanalil tähistabki uurimisjaama peaaegu kuraditosin aastat kestnud kosmoseodüsseia lõppu.

Rosetta viimane foto (ESA/Rosetta/NavCam)

Mida inimkond Rosetta abil teada on saanud?

Jääst ja tolmust koosnevad komeedid on tekkinud ürgses Päikesesüsteemis, kus polnud planeete ega muid suuremaid taevakehi. Komeetide ehituse ja arengu uurimine aitab mõista Päikesesüsteemi arengut ja ka näiteks seda, kuidas elu tekkimiseks vajalik vesi Maale sattus.

Komeet 2016. aasta märtsis (ESA/Rosetta/NavCam)

Kui siiani on arvatud, et komeedid võisid vähemalt osa maisest veest meie planeedile tuua, siis Rosetta andmete põhjal on 67P/Tšurjumov-Gerassimenko ümbruses olev veeaur Maal oleva vee koostisest erinev. Nimelt on seal tavalise ja raske vesiniku ehk deuteeriumi vahekord hoopis teistsugune.