Täna peeti koduse korvpalli meistriliiga ametlik avaüritus, kus sõna said kõikide meeskondade peatreenerid või esindaja.

Palju kõneainet pakkus meedias välja käidud väide, nagu oleks Kalev/Cramole kuldmedal juba kaela riputatud. "Küll me ülejäänud meeskondadega jõud ühendame ja Kalev/Cramole tuule alla teeme," sõnas Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe.

Tuure tõmbas maha ka valitseva Eesti meistermeeskonna loots Alar Varrak: "See, et me oleme kokku saanud huvitava meeskonna, ei tähenda see kohe, et meeskond edukas on." Lisades, et siiski on tänavune komplekteerimine õnnestunud edukalt.