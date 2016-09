Kui tunned, et hakkad tõbiseks jääma, pane pott tulele – see tõhus küüslaugusupp tapab kõik viirused, väidetavalt isegi noroviiruse, ning leevendab ka nohu.

Selle supi teeb supertõhusaks küüslauk ning selles sisalduv allitsiin, kirjutab Healthy Life Tricks. Lisaks paljudele varasematele uuringutele kinnitab ka hiljutine Washingtoni ülikoolis läbi viidud uurimus, et küüslauk on 100 korda tõhusam mitmetest antibiootikumidest. Lisaks aitab küüslaugus sisalduv allitsiin alandada kolesterooli ja vererõhku ning aitab ka takistab vere hüübimist. Küüslauk vähendab ka arterite lubjastumise riski. Samuti on see tõhus ka seedetrakti vaevuste korral. Isegi vähki ennetavat toimet on küüslaugul täheldatud. Muide, vanad egiptlased sõid küüslauku 22 erineva tõve vastu.

Selles osas, kas küüslauk on võimeline võitlema külmetuse ja gripiga, on vaieldud. Kuid ometi kinnitavad uurimistulemused, et on. Paar kuud tagasi läbi viidud uuring leiab nimelt, et küüslaugu rohkem tarbimine talvel aitab lühendada külmetusviiruste põdemisele kuluvat aega.