Dacia värskendas nelja põhimudeli (Logani, Logan MCV, Sandero ja Sandero Stepway) kujustust. Saadaval on lai valik mootoreid (sealhulgas uus SCe 75) ning mitmeid käigukaste ja uusi taskukohaseid varustustasemeid. Esmakordselt on võimalik Dusterile paigaldada topeltsiduriga (EDC) automaatkäigukast, mis lisab sõidunaudingut veelgi.

Daciate kujustus on muutumas. Värskendatud mudelite uus valguslahendus nii ees kui ka taga muudab välisilme veelgi voolujoonelisemas ja veelgi kaasaegsemaks. Muudetud on esi- ja tagalaternate kuju. Eesmistel LED päevasõidutulede juures kasutatakse mustrit, mis meenutab nelja üksteise peale asetatud nelinurka.

Tagaosa valgustuse kandvaks motiiviks on neli valgusruutu.

Nii Logan, Logan MCV kui ka Sandero saavad uue modernse kujustusega eesmise kaitseraua ning kroomitud ehisdetailidega iluvõre. Muudetud on ka eesmist ja tagumist kaitserauda , et lisada mudelitele jõulisust.

Eriti tugevalt on näha uuendusi Sandero Stepway juures. Mudel esiosa on uus ning mõjutatud Dusterile iseloomulikest joontest. Iluvõre ühendab stiilselt kaitseraua mustad toonid ja kroomitud ehisdetailid, mis lisavad auto ninaosale voolujoonelisust.

Tagaosas viitab kroomitud väljalasketoru ots auto tugevusele ja aktiivset loomusele. Vähemoluline pole ka see, et uuenenud on ilukilpide ja valuvelgede valik (saadaval sõltuvalt turust ja mudelist).

Kalliilmeline sõitjateruum

Uuenenud on ka uute mudelite sõitjateruumid, kus on nüüd näha muu hulgas senisest elegantsemat ja modernsemat kroomviimistlust ventilatsiooniavade ümbruses, iluliistudel ja keskkonsooli näidikuteplokil. Uue nelja "kodaraga" rooliratta signaalinupp asub rooli keskel ning kannab uhkelt Dacia embleemi. Kõrgemate varustustasemetega on kaasas eksklusiivse Soft Feel viimistlusega rool, mis on vastupidav ja puudutades meeldiv.

Uue Sandero Stepway sisemised ukselingid on nüüd kroomviimistlusega. Kõik valikus olevad versioonid on saanud uute mustritega tekstiilpolstrid, mis mõjuvad värskelt ning mugavalt. Uue Sandero Stepway polstritel on kasutatud 3D mustrit, mis lisab reljeefsuse, ja nähtavad õmblused istmetel lisavad nägusust.

Veelgi parema varustusega, ent endiselt mõistliku hinnaga

Uus Logan, uus Logan MCV, uus Sandero ja uus Sandero Stepway omavad uusi juhiabisüsteeme, mis muudavad auto juhtimise veelgi lihtsamaks ja praktilisemaks. Tagurduskaamera (sõltuvalt versioonist) ja nõlvaltstardi abisüsteem muudavad manööverdamise lihtsamaks ning klientidelt saadud tagasiside järgi on esi- ja tagaakende avamise ja sulgemise nupud nüüdsest paigutatud uksepaneelidele. Juhi jaoks on aknalülitil käepärane ühe vajutuse funktsioon ning mugavust suurendab veelgi juhiistmega integreeritud eest liigutatav käetugi (sõltuvalt mudelist).

Sõitjateruum on avar nagu Daciatel ikka ja senisest veelgi praktilisem tänu mitmetele panipaikadele – nagu näiteks mobiiltelefoni jaoks sobiv tasku ja keskkonsooli küljel olev tasapind väikeste asjade hoidmiseks. Uue keskkonsooli tagaosas asub pudelihoidja. Samuti on lisandunud 12voldine pistikupesa, mis võimaldab tagaistmel sõitjatel laadida mobiilseid seadmeid.

Uus mootor SCe 75

Uute mudelite esitlusest alates kuulub valikusse seitse jõuallikat, sealhulgas uus Euro6 standardile vastav SCe 75. Selle 75-hobujõulise kolmesilindrilise üheliitrise mootori loomisel on ära kasutatud Renault' parimat oskusteavet. Tulemuseks on peaaegu 10% väiksem CO2 heide ja kütusekulu.

Dacia pakub suurt hulka mootorite ja käigukastide kombinatsioone:

Bensiin: SCe 75 / TCe 90 Stop&Start (S&S) süsteemiga / TCe90 S&S LPG / TCe 90 S&S, mille paariliseks on Easy-R automatiseeritud manuaalkäigukast.

Diisel: dCi 75 S&S / dCi 90 S&S koos manuaalkäigukasti või automatiseeritud Easy-R käigukastiga.

Dusteri uus topeltsiduriga automaatkäigukast pakub senisest veelgi suuremat sõidunaudingut

Lihtne, rahulik ja stressivaba sõit

Duster on esmakordselt saadaval kuuekäigulise topeltsiduriga EDC automaatkäigukastiga, mis ühendab endas automaatkäigukasti mugavuse ja sujuvuse ning manuaalkäigukastile omase ökonoomsuse ja madala CO2 heitme.

EDC käigukast tähendab, et juhil pole enam tarvis sidurit vajutada ja käike vahetada. See teeb sõitmise ühteaegu lihtsamaks ja rahulikumaks ning liikumine on sujuv.

EDC käigukast sisaldab ka nõlvaltstardi abisüsteemi. Nõlvalt startides hoiab EDC käigukastiga auto pidureid piisavalt pikalt aktiveerituna. See tähendab, et juht jõuab gaasi vajutada enne, kui sõiduk tagasi veerema hakkab. EDC käigukastiga Duster on 4x2 versioon, mille jõuallikaks on dCi 110 S&S.

Uus varustustase: Duster Black Touch

Eksklusiivsuse saavutamiseks pakub Dacia valitud turgudel uut Duster Black Touch varustustaset . Sportlikku ja elegantset Dacia linnadžiip ei jää märkamata.

Uuel versioonil on läikivmust iluvõre, lisaks samas toonis uksepeeglite korpused ja udutulede läikiv kroomümbris, 16-tollised teemandiefektiga musta värvi valuveljed ning mustad uksepiilarid. Duster Black Touch jääb endiselt truuks ka džiibilikkusele: nii ees kui ka taga on satiinläikivad kroomviimistlusega põhjakaitsed ja katusereelingud.

Duster Black Touchi sisemusele lisavad väärikust läikivmust keskkonsool ja nahkkattega rool. Ühtlasi on auto väga rikkaliku varustusega, sinna hulka kuulub Prantsusmaal MediaNav navigatsiooniseade ja tagurduskaamera.

Dacia müük rühib ülesmäge

2004. aasta taassünnist alates on Dacia müünud enam kui neli miljonit sõidukit, seda peamiselt Euroopas ja Vahemere piirkonnas. 2016. aasta augusti lõpus püstitas Dacia uue rekordi, kui müüs üle 391 000 auto, mis tähendab müüginumbrite kasvu 7,3%. Turuosa Euroopas on suurenenud +0.1 protsendipunkti (2,5%), Euraasias +0,1 protsendipunkti (7,9%) ja Põhja-Aafrika Maghrebi regioonis +1,7 protsendipunkti (17,8%).

Rekordilised müüginumbrid

2016. aasta augusti lõpuks oli maailmas müüdud 391 098 Daciat, mis tähendab 7,3% tõusu. Daciat müüakse 44 turul, neist 27 turul püstitati 2016. aasta augusti lõpu seisuga turuosa- või müügirekord.

Euroopas ulatusid Dacia müüginumbrid 288 477 autoni, mis näitab ühteaegu rekordilist tulemust ja 12,5% kasvu. Eraklientide osas on Sandero Euroopas müügitulemustelt kolmas B-segmendi auto. Dacia Duster on eraklientidele müüdavate sõidukite arvestuses C-segmendis paremuselt teisel kohal.

Prantsusmaal teatas Dacia 12,3% müügitõusust, mis tähendas 77 671 sõiduki müümist ja müügirekordit. Parandati sõiduautode müügirekordit, ühtekokku registreeriti üle 76 000 auto. Sandero müük kasvas 26,7% võrra, see tagas Prantsusmaa edetabelis tõusu kolme koha võrra. Eraklientide arvestuses oli Sandero populaarsuselt teine mudel.

Teistes Euroopa riikides kasvas Dacia müük 12,6% ehk 210 806 autoni. Itaalias müüdi rekordilised 38 316 Daciat, mis teeb tõusuks 18,2%. Rekordeid purustati ka Hispaanias (39 192 autot) ja Poolas (13 381 autot), kus Dacia saavutas seni kõrgeima, 4,3% turuosa. Rekordilise 4,8% turuosa hõivas Dacia ka Tšehhi vabariigis.

Marokos kasvas Dacia müük 21,9% ehk 28 327 autoni. Sõiduauto ja tarbesõidukite kombineeritud turuosa poolest (26,4%) on Dacia endiselt esikohal.

Ka Türgis, kus Daciate müüginumbriks oli 26 984, löödi turuosa rekord (kasv 4,7%).