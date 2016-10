Kui mõni tunne paistab sind rohkem häirivat või kerkib ikka ja jälle esile, ürita aru saada, mis on selle põhjuseks ning kuidas saaksid selle kõige tõhusamalt lahendada. Sulle antakse märku, et nii lahkus kui kaastunne on osa sinu elust, nagu ka tõeline armastus, isegi kui sa enda arvates seda pidevalt ei tunne. Ole enda vastu aus ja loobu muremõtetest, sest neile ei ole enam kohta.

KAKSIKUD

Suudad tõhusalt lahendada probleeme, mis sinu teele satuvad. Võimalik, et ühtäkki tead ka lahendust millelegi, mille varasemalt kõrvale heitsid, kuid mille nüüd paremini ära suudad lahendada. Pea meeles, et vahelduseks on rutiin väga hea. Lase end kanda igapäevaelu lihtsatest asjadest ja ära muretse üleliia: väikesed asjad viivad sageli suurte asjadeni.

VÄHK

Mõtle järele, kas sinu töö- ja eraelu on tasakaalus? Ühele või teisele liigselt tähelepanu pöörates head nahka ei tule. Lahendus on siinkohal teha endale selgeks, kumb sulle tegelikult rohkem rahuldust pakub. Kui tahad tegeleda rohkem tööga, tegele, ja ära ürita olla mõlemas võrdselt edukas. Kui olulisem on kodu, ära võta tööasju pidevalt endaga koju.

LÕVI

Sinu tegemisi mõjutavad nüüd minevikust, eelkõige lapsepõlvest, pärinevad positiivsed mälestused. Võimalik, et kohtud kellegagi, keda pole aastaid näinud, kuid kes toob sinuni head uudised. Nüüd on ka hea aeg võtta ühendust inimestega, kellega pole ammu suheldud. Lase valla oma sisemine laps, luba tal möllata nii palju, kui saad ning ära mõtle tagajärgedele. Peaasi on see, et tunneksid end õnnelikuna.

NEITSI

Töö ja eraelu peavad olema tasakaalus, kuid rahu leidmisel häirivad sind pisiasjad, millele ei tasuks tähelepanu pöörata, sest praegu pole mitme asjaga korraga tegelemine sinu just kõige tugevam külg. Tähelepanelik ole ka partneriga – kui teda esikohale ei sea, ei pruugi teda varsti enam ka sinu kõrval olla. Muu hulgas pea meeles, et kui otsid armastust, siis veendu, et oled selleks ka valmis.

KAALUD

Sind ootab ees rohkelt seiklusi, ent teisalt hoiatatakse liigse entusiasmi eest. Tead ju küll seda ütlemist, et agarus on ogarus. Sinu enda tuju on ennekõike ülev ja entusiastlik. Positiivsest energiast ei tasuks end aga lasta liialt mõjutada, sest võid otsuseid langetada järele mõtlemata, see aga võib sulle omakorda tuua hiljem ootamatuid tagajärgi. Kui võtad enne kindla otsuse langetamist endale aega, võid kindel olla, et selle energiaga suudad ka edaspidi jätkata.

SKORPION

Võid rõõmustada − sinu rahaasjad pöörduvad paremuse poole, muu hulgas sujub ka kõik muu, mis ette võtad. Kui oled helde, saad vastu seda, mida välja annad. Tegu ei pruugi alati olla rahaga, kuid kannab endaga suurt väärtust, mis mõjutab sind ka hiljem.

AMBUR

Peaksid olema ettevaatlik, keda või mida usaldad ja usud. On asju, mis elanud ära oma aja ning millest tuleks lahti lasta, et edasi liikuda. Ära ripu mineviku küljes, vaid lase see vabaks. Kulunud ütlemise kohaselt avaneb ukse sulgumisel kusagil uus uks. Nii et usalda iseennast.

KALJUKITS

Kui oled seni tundnud end nukra või isegi depressiivsena, võid nüüd loota ja uskuda, et hea õnn on sinu poole teel. Võta vastu, mis sulle tuuakse ja ära jää liigselt mõtlema, mis võinuks olla, vaid keskendu tulevikule. Ära hoia keelt hammaste taga ja väljenda end selgelt, eriti vaba ole komplimentide ja tunnete väljendamisega.

VEEVALAJA

Kes kannatab, see kaua elab. Või kes palju teeb, see palju jõuab. Vahel aga võtame enda kanda liiga palju, nii et kandmisest ei tule enam midagi välja ning pool aurust läheb kõigi tükikeste tervikuks surumisele, mitte elu nautimisele. Praegusel perioodil oleks parem võtta asju rahulikult. Sa ei pea kõike oskama, kõike jõudma, kõike suutma või kõike teadma, oled üksnes inimene.

KALAD