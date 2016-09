12. Hoiad sülearvutit süles, aga see on nii tuline, et kõrvetab su reisi? Pane läpaka alla tühi munarest.

11. Võta tükk majapidamispaberit, voldi see kokku, tee märjaks ja keera ümber pudeli. Pane pudel sügavkülmikusse. Vaid mõne minuti pärast on jook jääkülm.

10. Villases vaibas on inetu koniauk? Võta liimi ja kata auk sellega. Siis lõika vaibast mujalt natuke narmaid ja kleebi need augu peale.

9. Vein on maitsev, sa tahad seda säilitada, aga kork ei mahu enam pudelisse? Pane see natukeseks keevasse vette ja see mahub jälle ideaalselt pudelikaela.

8. On olnud vinge peoõhtu, keegi on jätnud sulle vannitoapeeglile natuke "kunsti" ja sa ei saa seda kuidagi maha? Pihusta peeglile deodoranti ja pühi maalingud paberiga maha.

7. Tahaksid oma maisihelveste kilekotti kuidagi sulgeda, aga midagi käepärast selleks ei paista? Lõika tühjalt pesuvahendi plastpudelilt kaelaosa koos korgiga maha. Tõmba kott läbi pudeli kaelaosa ja siis suru kork sellele peale.

6. Toakaaslane kipub sinu kohvitassi näppama? Pane see tabalukuga nõudepesumasina külge kinni.

5. Keegi on jälle toas suitsetanud ja nüüd on kõik kohad suitsuhaisu täis? Võta kauss, täida see veega. Poolita sidrun ja pressi selle mahl kaussi. Viska sellesse rätik, lase märguda ja pigista siis vesi välja. Ning seejärel riputa rätik ventilaatori ette.

4. On sinu kord nõusid pesta, aga sa tahad samal ajal süüa teha? Võta oma lõhekalatükk, mässi see fooliumisse ja pane koos nõudega nõudepesumasinasse.

3. Põrand vajab pesemist, aga põrandamopp on ära visatud? Tõmba mopialuse peale oma korterinaabri sokid.

2. Tahad minna sõpradega välja, aga särgid on kortsus ja triikrauda pole? Täida pott veega ja lase vesi keema. Nüüd pane särk lauale ja triigi seda keeduvee potiga.

1. Tahaksid tassikest teed, aga sul pole teekannu. Lõika plekikääridega neljalt tikult väävel. Siis võta vana pikendusjuhe ja lõika kaabel ära. Eemalda kaablilt ettevaatlikult isolatsioon. Mähi üks juhe ümber ühe ja teine ümber teise žileti. Pista žiletid ettevaalikult tikkude sisse, nii et need oleksid teineteisest eraldatud. Oluline on asetada see "keeduspiraal" esmalt vette ja alles siis lülitada vooluvõrku.

Eluhäkkide video autorid hoiatavad siinkohal, et tegu on ohtliku seadeldisega ja et seda peaks tegema vaid spetsialisti järelevalve all. ÕL Mehele aga leiab, et kui sa pole just tsifiiri keeta sooviv vang, siis mine ja hangi endale lihtsalt poest veekeetja.