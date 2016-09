Lunge rääkis, et regulaarselt ta telerist mingit konkreetset saadet ei vaata, kuid kui vähegi võimalik, hoiab silma peal sellel, kuidas "Pilvede all" osad välja tulevad. "See ei ole isegi mingi edevuse küsimus, vaid pigem on see väga hea õppematerjal iseendale," ütles ta. Lunge sõnul näeb ekraanilt, kui ta teeb midagi sellist mis rolli juurde ei kuulu, näiteks mõnda sundliigutust. "Eks igal inimesel on sees automaatseid, endale loomupäraseid asju, mida teised isegi ei märka. Aga mina märkan ja võtan need teadmiseks, siis oskan teinekord jälle paremini," selgitas ta. Oma töögraafiku tõttu ta pidevalt teatud saateid või sarju telekast ei jälgi. Aga kui telerivaatamiseks siiski isu tuleb, siis oleneb täiesti tujust, mida ta seal vaatab. "Vahel on täitsa vahva vaadata ka täiesti mõttetuid saateid, kus ei pea väga palju kaasa arutlema, vaid saab vaadata lihtsalt ilusaid inimesi ekraanil, aegajalt aga tahaks just ajutoitu, siis vaatan teadussaateid," rääkis ta.

Lunge sõnul on ta ka hea filmide vaataja. Talle meeldivad teatud rollid ja rollilahendused, aga tihtilugu ei pruugi tema arvates õnnestuda sama näitleja igas rollis. Näitlejatest meeldivad talle väga Nicole Kidman, Liv Ullmann ja Meryl Streep. „Neid naisi olen ma imetlenud, nad on sellised head ja tugevad naiskarakterid,“ selgitas Lunge, miks ta on pigem imetlenud naisnäitlejate kui meesnäitlejate tööd ekraanil.

Eesti näitlejatest on enamus ta lemmikud. "Mida aeg edasi, seda rohkem taban ennast sellelt, et mul on hea meel, kui kellelgi läheb hästi, või kui kellelgi midagi hästi välja tuleb," rääkis ta. Eriti imetleb ta eesti naisnäitlejaid, kes on temast vanemad, näiteks Ita Ever, Tiina Mälberg, Liina Tennosaar. "Neid kelle töid ja töösse suhtumist ma imelten, jagub ikka päris palju, seega seda nimekirja võiks jätkata ilmselt lõputult," ütles Lunge. Vastuseks küsimusele, et mida ta soovitaks televiisorist vaadata Õhtulehe lugejatel, vastas Lunge: "Aga muidugi "Pilvede all"!".