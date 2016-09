Ahh, peekon, see kõige imelisem meeste toitudest! Peekonis lihtsalt on midagi sellist, mida mehed armastavad, märgib Art of Manliness. Võib-olla on see särin pannil või see kõhus pitsitust tekitav lõhn, mis peekoni küpsedes maja täidab. Mis iganes see ka poleks, üks on kindel: enamik mehi armastab peekonit. Kuid hoolimata sellest kirest pole paljud meist ära õppinud, kuidas seda meeste toitudest mehiseimat õigesti söögiks valmistada. Hea krõbeda peekoni praadimine-küpsetamine peaks olema mehele sama elementaarne oskus kui lõkke süütamine või auto käimalükkamine. Niisiis, suundume kööki.

Klassikaline pannil praadimise meetod

See on peekon sellisena, nagu su vanaisa (või vanaema) seda tegi: pliidil ja oma rasvas. Kasuta suurt lamedat praepanni ja aseta peekoniviilud sellele nii, et nad üksteist ei kata. Vaid ühe või kahe viilu korraga praadimine pole hea variant, kuna nii ei eraldu praadimiseks piisavalt rasva ja peekon võib minna kõrbema. Ja kui viilakad on servapidi üksteise peal, jäävad need osalt küpsemata.