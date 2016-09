Räägitakse, et ilu tuleb seestpoolt: mida me sööme, peegeldub meie nahal ja tervises. Tean, et menüü peaks olema võimalikult mitmekesine ja olen ka püüdnud seda järgida. Ühel päeval sattusin aga lugema artiklit rasvhapetest meie organismis.

Sõna "rasv" seostub esmalt kehakaalu ja südamehaiguste riskiga ning sellest tulenevalt püüab enamik meist just rasva osakaalu toidus ja kehas vähendada. Rasvhapete osakaal organismis (oomega-3 ja -6 suhe või indeks) aitab aga ennetada põletikke, pärsib stressi ja närvisüsteemi haigusi, diabeeti ning on kasulik kehale ja nahale. Kuivast nahast tulenevat ebamugavust olen ise ka tundnud, eriti talvel. Artiklit lugedes hakkasin mõtlema, kas minu talvine kuiv nahk võib ehk olla tingitud kasulike rasvhapete ebapiisavast tarbimisest?

Vastuse sellele küsimusele sain meditsiinilaborist, kus muu hulgas määratakse vereanalüüside põhjal Rasvhapete paketi koosseisus seitset olulist rasvhapete näitajat: oomega-3 rasvhapete indeks, oomega-3 ja -6 rasvhapete analüüs, nende suhe ning küllastumata, küllastunud- ja trans-rasvhapete sisaldus. Paketi sain tellida patsiendiportaali MINU.SYNLAB.EE kaudu, mis osutus väga mugavaks – paketis olevad analüüsid on põhjalikult lahti seletatud ning tellimise protsess lihtne ja loogiline. Portaalist lugesin, et kuna rasvhapete näitajad määratakse erütrotsüütides, väljendab see minu pikaajalisi toitumisharjumusi. Laborisse kohale minna oli vaja ainult vereproovi andmiseks. Vastuse saamine võttis aega veidi üle nädala, mis on põhjaliku uuringu puhul mõistetav ja aeg ootamist väärt.

Analüüside tulemused sain leheküljepikkuse nimekirjana erinevatest rasvhapetest ja nende osakaaludest protsentidena. Ehk ülevaade sellest, millises koguses on minu organismis erinevaid vajalikke ja mittevajalikke rasvhappeid. Kuigi esmapilgul tundus see keeruline, siis süvenedes oli nimekiri kergesti mõistetav, normväärtustest kõrvalekalduvad tulemused olid esitatud rasvases kirjas ning ühel sellisel tulemusel mu pilk peatuski. See oli oomega-3 rasvhapete protsent, mille tulemus oli veidi allapoole normväärtust. Tulemuse juures oli ka soovitus suurendada oomega-3 rasvhapete tarbimist ning toodud välja oomega-3 rikkad toidud. See üllatas. Olen regulaarselt söönud kala ja teisi oomega-3 rasvhappeid sisaldavaid toiduaineid, ometigi ei ole selle rasvhappe tase minu organismis siiski piisav. Järeldasin, et ainult toiduga ma neid siis piisavalt ei saa. Konsulteerisin laboriarsti ja apteekriga ning hakkasin võtma oomega-3 rasvhapet sisaldavat lisapreparaati. Juba ühe kuu möödudes avastasin, et nahk ei ole enam nii kuiv nagu varem. Vereanalüüs ja sellele järgnev tegutsemine andis kinnituse. et just oomega-3 rasvhapete puudus oli minu kuiva naha põhjustaja.

Vereanalüüs näitas ka seda, et monoküllastmata rasvhappeid (oomega-7 ja -9 rasvhapped) ja oomega-6 rasvhappeid oli täpselt nii palju kui täiskasvanud inimesel norm ette näeb. Palju kõneainet pakkunud trans-rasvhapete osakaal oli samuti normi piires, aga minu rõõmuks veel selle madalamal tasemel. Seevastu küllastunud rasvhapete tase lähenes normväärtuse ülemisele piirile. Siin pean taas toitumist jälgima, sest need mõjuvad samuti naha niiskustasemele. Küllastunud rasvhapped soodustavad põletike teket ja on naha enneaegse vananemise põhjuseks. Samuti on küllastunud rasvhapete liigne tarbimine teatavasti seotud kolesterooli (just nn halva ehk LDL-kolesterooli) ja triglütseriidide tõusuga veres, mis omakorda tõstab südame-veresoonkonna haigustesse haigestumise riski. Seega sain Rasvhapete paketi tegemise järgselt teada, et peaksin edaspidi küllastunud rasvhappeid oma toidus vähendama ehk rasvaste ja praetud toitude tarbimisel tagasihoidlikum olema.

Niisiis sain Rasvhapete paketi analüüside põhjal teada, kuidas hoida tervist muutes oma toitumiskäitumist. Igapäevaelu toob meieni suurtes kogustes lisainformatsiooni kõiksugu kasulike nippidega oma tervise heaks, samas on keeruline sellest infohulgast ammutada just sinu jaoks toimivat. Olen väga tänulik sellele juhusele, mis mind vereanalüüsi innustas tegema ning kiidan SYNLABi laborarste usaldusväärsete soovituste eest.