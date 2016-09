VEEVALAJA (21.01-19.02)

Vabad suhtlejad ja vabameelsed hinged, on Veevalajad tihti seltskonna hinged, kelle arvamus loeb ja kes suudab kaasa rääkida kõiksugu teemadel. Neil on suurepärane fantaasiavõime, mida nad soovivad ka teistega jagada. Rikkaliku mõtteelu tõttu võivad nad sageli tunduda aga hajameelsed. Veevalaja peaks enda ligi hoidma ametüsti, fluoriiti, hematiiti või labradoriiti.

Kui valid kristalli sisetunde või omaduste järgi, ei pea tegelikult otseselt järgima, kas see sobib ka sinu tähemärgiga − vastunäidustusi siin ei ole, sest kristallienergiad resoneeruvad iga inimesega personaalselt, aidates tasakaalustuda just sellel, mida inimene parasjagu vajab.

Juhul kui aga leiad, et soovid kindlasti valida kristalli just enda tähemärgile vastavalt, toome Kristallihaldjad.ee abiga siinkohal välja sobivad kristallid.

Kuigi Veevalajale meeldib suhelda, saadab hingeelus teda sageli pettumus. Ta vajab palju ruumi ja vabadust, mis paljudele kaaslastele ei ole vastuvõetav. Omaette olemine ei tähenda, et Veevalaja ei hooli – tal on vaja mõtted enda peas selgeks mõelda, et siis täiskäigul edasi liikuda.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem armastust, vali näiteks:

Akvamariin (Vaata lähemalt SIIT) – loob rahu ja tasakaalu isegi pingelistes olukordades. Toetab sind suhtlemisel, et saaksid väljendada endas olevaid tundeid hirmudest vabana.

Vabastab vanadest mustritest ja vihast, et saaksid teha positiivseid muutusi oma elus. Suurendab ka sallivust teiste suhtes. Ühtlasi on tegu võimsa meditatsioonikiviga, mis aitab lihtsamini kokku panna tervikpilti.

Granaat (Vaata lähemalt SIIT) – aitab elada rõõmsalt, julgelt ja täiel rinnal. Kivi energiad on väga külluslikud, keha ja elujõudu taastavad. Stimuleerides kundalini energia tõusu selgrookanalis, aitab ka seksuaalenergial paremini liikuda, vallandades kire ja elurõõmu.

Mõjub ergutavalt potentsile nii meestes kui naistes, tasakaalustades samaaegselt mees- ja naisenergiaid. Granaat aitab muuta sind enesekindlamaks ja tõsta enesehinnangut. On väga hea vaimse teadlikkuse ja südamekeskuse avardaja, olles abiks eluülesande meenutamisel. Kivi peetakse tõe ja puhtuse kiviks, armastuse ja kaastunde sümboliks.

Magnesiit (Vaata lähemalt SIIT) – südamekeskuse kristall, aitab sul olla kontaktis oma südamega, et paremini aru saada, mida sinu süda soovib ja tahab öelda. Stimuleerib südame avanemist ja armastamisvõimet. Õpetab armastama iseennast ja olema enda suhtes aus. Samuti õpetab armastust vastu võtma ja seda tingimusteta jagama.

Toetab probleemsetes ja rasketes olukordades tingimusteta armastuse seisundis püsimist. On abiks igasuguste sassiläinud suhete korrastamisel, aidates üksteist paremini mõista. Aitab sul jääda oma keskmesse ja olla vajadusel kõrvalvaatleja, lubades teistel olla just niisugused nagu nad on, nõudmata neilt muutumist või laskmata ennast neist mõjutada.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem küllust ja raha, vali näiteks:

Sammalahhaat (Vaata lähemalt SIIT) – suurendab su vaimset võimekust, tajusid, analüütilisi võimeid ja keskendumisvõimet. Külluse ja heaolu kivina toob tervist, sõprust, rikkust ja suurendab loovust. Samuti aitab sul paremini näha suuremat pilti oma rahaasjades ja avardada oma vaadet rahale – rahaenergia peab olema ringluses ja selleks, et saada, tuleb ka anda.

Korrastab auravälja, kõrvaldades negatiivsed energiad. Mul on väga tugev mõju nii emotsionaalsel kui füüsilisel tasandil. Paigutades kivi südamekeskusele, tervendab emotsioone ja traumasid.

Kui soovid enda ellu tuua paremat tervist, vali näiteks:

Ametüst (Vaata lähemalt SIIT) – ametüstil on väga rahustav ja harmoniseeriv mõju. Aitab tuua selgust, rahuliku une, kaitseb ja toetan rasketel aegadel. Kannab tervendavat violetset valgust, mistõttu on kivi läbi aegade kasutatud tervendusel. Kivi energiatel on aurat puhastav mõju, mis aitavad vaigistada meelt, tasakaalustada emotsioone ja leevendada valu.

Kivi energiad on väga head peavalude ja kurnava mõttetegevuse vaigistamiseks. Kui sul on halbasid harjumusi või sõltuvusi (alkohol, suitsetamine jm), millest soovid vabaneda, siis võta amtüst endale appi. Kaitseb halbade energiate ja keskkonnast tulenevate negatiivsete energiate eest. Lisaks on väga hea kivi kristallivee tegemiseks.

Fuksiit (Vaata lähemalt SIIT) – ankurdab sinusse valgusenergiaid otse allikast, et suurendada sinus elujõudu ja häälestuda valgusesagedustele. Sel viisil ühinevad kõik sinu kehad – füüsiline, eeter-, emotsionaal-, tunde- ja spirituaalkeha – pehmel moel üheks tervikuks ja energiad liiguvad vabalt.

Vähendab stressi, kurnatust ja toob rahuliku une. Aitab sul aktsepteerida teise inimese valikuid, tema hingeteed ja mitte sekkuma. Võimendab inspiratsiooni ja intuitsiooni. Toetab looduse elementidega suhtlemisel.

Kui soovid kivi osta enda lapsele, vali näiteks:

Angeliit (Vaata lähemalt SIIT) – väga toetav kivi lastele ja eriti imikutele, aidates neil rahulikult ja pehmelt kohaneda ümbritseva maailmaga.

KALAD (20.02-20.03)

Sõbralikud, rikkaliku tundeeluga südamlikud Kalad võivad näida tugevad kui kalju, ent nende sisemuses peitub sageli liigselt usaldav ning heatahtlik natuur. Nad on kergesti mõjutatavad välistest tingimustest, mistõttu võib nende tuju muutuda sekundiga. Huvitaval kombel ei kaota nad pea kunagi aga optimismi, isegi kui see võib esiti nii tunduda. Kalasid toetavad ettevõtmistes akvamariin, lasuriit, mäekristall ja tiigrisilm.

Kalad võivad eluteel põrgata tihti kokku sellega, et teised inimesed kasutavad nende lahkust kurjasti, mistõttu võivad tekkida ka usaldusprobleemid. Kui aga oled korra Kalade usalduse võtnud, oled saanud endale parima sõbra kogu eluks, kes hoolib ja huvitub sinu tegemistest.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem armastust, vali näiteks:

Roosa opaal (Vaata lähemalt SIIT) – südamekeskuse kristall, toetades südames elamist, südames olevate teemade ja tunnete tervendamist. Võta kivi appi, kui vajad abi vanade mälestuste lahendamisel ja vabastamisel, toimetan su tunnetega õrnalt ja kaastundlikult.

Aitab muuta inimese tema tegudes sõbralikuks, südamlikuks ja suhtlemisel avatuks. Suhetes tugevdab lojaalsust, truudust ja ustavust. Toob õnne ja armastust. Emotsioonide tasakaalustajana aitab näha ennast ja olukordi nii, nagu need on ning suhtuda asjadesse neutraalselt.

Kollane kaltsiit (Vaata lähemalt SIIT) – erakordselt puhastava, tervendava, lõdvestava ja tasakaalustava toimega. Tõstab energiasagedust ning toob sinusse rõõmu, soojust ja positiivsust.

Mis iganes värvides kaltsiidina on suurepärane energiate võimendaja ja juhtija. Rõõmukivina toob ellu kergust ja positiivsust ning aitab lõdvestuda. On hea abiline masenduse ja emotsionaalsete traumade korral.

Päikesekivi (Vaata lähemalt SIIT) – ühendab Maa ja Päikese elujõuenergiad ning vahendab neid sinule. Toetab su valguskeha ehk merkaba arengut, et avarduda ja ühineda kosmilise teadvusega. Laiendab mõttemaailma ja aitab mõista, et kõigil on alati võrdsed ning piiramatud arenguvõimalused.

On sulle oma sisemise päikese ehk elujõu ja väe allikaks. Lootusekivina toetab su usku iseendasse, tänasesse päeva ja tulevikku. Valgustades meelt ja keha, aitab üle saada masendusest, depressioonist ja stressist ning ravib raskemeelsust. Meenutan sulle, et rasketes olukordades on alati väljapääs. On looduslik antidepressant.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem küllust ja raha, vali näiteks:

Fluoriit (Vaata lähemalt SIIT) – kivi energiad lahustavad väljakujunenud mõttemustreid, mis ei toeta sinu tegelikke pürgimusi, aidates sul mõista ja taastada rutiinsete tegevuste käigus kaduma läinud suurt pilti. Kui oled endas emotsioone alla surunud, siis laseb neil õrnalt pinnale kerkida, et saaksid leida lahendust ning liikuda edasi teadlikumalt ja positiivselt meelestatuna.

Samuti tuntakse fluoriiti kui "tarkade kivi", kuna soodustab õppe- ja mõtlemisprotsessi, keskendumist ja otsuste tegemist. Aitab jagu saada organiseerimatusest ja soodustan vastutustundlikust.

Tiigrisilm (Vaata lähemalt SIIT) – toetab sind eesmärkide saavutamisel, soovide manifesteerimisel ja äritegevuses. Oskab suurepäraselt luua küllust, eriti aga kõike rahaga seonduvat. Kivist on suur abi finants- ja äriliste otsuste langetamisel või kui ees seisavad keerulisemad läbirääkimised, kus on vaja teisi mõista ning oskust teha vahet egopõhistel soovidel ja tegelikel vajadustel.

Samuti aitab asjadele vaadata praktilise ja loogilise pilguga, ilma liigse draamata. Toetab konfliktide lahendamisel, eriti just nendes, mis on tekkinud uhkuse ja kangekaelsuse tõttu. Parandab keskendumist ja toob selgust mõtetesse.

Kui soovid enda ellu tuua paremat tervist, vali näiteks:

Mäekristall (Vaata lähemalt SIIT) – toimib nii energia kogujana kui saatjana, pannes kogu kehas energia kiirelt ja vabalt liikuma. Puhastab ja joondab kõik sinu energiakeskused ja energiakehad läbi kõikide kehatasandite.

Häälestab su energia kõige täiuslikumasse olekusse, et sinu enda sisemine tarkus saaks teha ülejäänud vajalikud kohandused. Vahendab sinusse universaalset valgusenergiat, täidab su rakud valgusega, avab uusi DNA-kihte ja tasakaalustab karmat. Ühendab keha, vaimu ja meele.

Turmaliin (Vaata lähemalt SIIT) – aitab eemaldada kehast energiablokeeringud ja muundada negatiivse energia kõrgemaks sageduseks, suudab minna väga sügavatesse emotsioonikihtidesse ja alateadvuse tasanditele. Ülihea mentaalse tervendajana tasakaalustab paremat ja vasakut ajupoolkera.

Laseb sul paremini näha oma negatiivseid mõttemustreid, et saaksid need muuta toetavateks ja positiivseteks. Oma kaitsvate ja maandavate omaduste tõttu on ka väga hea kristall tervendajatele, abistades neid tervendustöös.

Kui soovid kivi osta enda lapsele, vali näiteks:

Meekaltsiit (Vaata lähemalt SIIT) – suurepärane rõõmu ja elujõu allikas. Tugevdab sinus motivatsiooni, tahet, tugevust, püsivust ja kannatlikkust. Kui vajad toetust pikaajaliste eesmärkide ja projektide elluviimisel, siis võta kivi endale kaaslaseks.

On hea kivi neile, kes liiguvad vaimsete muutuste poole, sest aitab ka ühendust saada kõrgema teadvusega. On väga hea abiline õppuritele ja sobib imehästi ka lastele. Toetab õppimisprotsessi ning aitab ideid ellu viia. Kivile meeldib nihutada mõistuse poolt seatud piire.