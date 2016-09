On ringlemas jutud, et Playboy asutaja, 90aastase Hugh Hefneri tervis on äärmuslikult halb. Vanahärra olevat drastiliselt kõhnunud ja kaaluvat kõigest 41 kilo!

Igaüks, kes Hefnerile külla soovib minna, pidavat allkirjastama vaikimislepingu, mille sisuks on mehe tervislik seisund, vahendab Daily Mail.

Hefneri kõneisik, kes eelpool kirjeldatut on eitanud, kommenteeris vaid, et Playboy gurul on pisut probleeme seljaga, mis mehele teatud sorti väljakutse on esitanud. Kindel on aga, et härrat pole avalikkuse ees nähtud juba kuid.

Hefneri abikaasa, 30aastane Crystal, viibib aga hetkel Pariisis.