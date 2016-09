Külmavärinad, nina jookseb vett, halb enesetunne – viirushaiguste esmaste sümptomite ilmnedes on veel võimalik mõjutada haigestumise kulgu ja teinekord suuremast haigusest kergemalt pääseda. Ent kuidas seda teha? Nõu annab Apotheka proviisor Kristiina Sepp. 1. Puhkus ja soe tee Esimeste külmetusnähtude ilmumisel on oluline end kohe üles soojendada. Üheks parimaks võimaluseks on näiteks sooja taimetee või vitamiinidega täiustatud tee joomine. Veel parem oleks lisada taimeteele ka ingverit ja mett. Mesilassaadused aitavad tugevdada immuunsüsteemi, kiirendada ainevahetust, võidelda bakteritega ning mõjuvad organismile muidu turgutavalt. Hästi mõjub ka jalavann sinepipulbriga, seda ei ole soovitatav teha aga palaviku korral, sest kehatemperatuur võib veelgi tõusta.

Kõige olulisem on aga loomulikult puhkus ja magamine. Paljud unustavad ära, et viirustega võitlemisele ei aita kaasa tööle või kooli minemine. Pigem teeb see just karuteene! Seda enam, et kollektiivi minnes on oht viiruseid edasi levitada. Võimalusel tuleks eemale hoida eelkõige just nõrgema immuunsussüsteemiga inimestest – väikelastest, krooniliste haigustega inimestest ning eakatest. Väga oluline on külmetushaigus korralikult välja ravida ja mitte lasta sel vinduda.

2. Esmane abi koduapteegist Viirused tulevad alati ootamatult ja keegi meist pole haiguste ilmnemiseks valmis. Küll aga saab valmis seada koduse apteegi, mis haigusele kiirelt punkti aitaks panna. Sinna võiks varuda näiteks greibiseemneekstrakti, mis sisaldab C-vitamiini ja on viirusevastase toimega. Kasu võib olla ka C-vitamiini suuremast doosist. Haiguse esmaste sümptomite ilmnedes on soovitatav ühekorraga võtta isegi kuni 1000 mg C-vitamiini. Kui on tunda, et algamas on nohu või kurguvalu, võib olla kasu nina loputamisest ja selliste toodete kasutamisest, mis aitavad kurgus viirusebaktereid hävitada. Heaks abimeheks on näiteks taruvaiku sisaldavad spreid, tabletid ja pastillid, mis on antiseptilised ja valu leevendava toimega. Heaks abivahendiks on ka Carmolise tilgad ja kommid, mis pakuvad kiiret leevendust nii kurguvalule, kinnisele ninale kui ka piinavale köhale. Lisades Carmolise tilku tee sisse, saab samaaegselt teostada inhalatsiooni ning hiljem seespidiselt tarbida. Ok­toob­ris-no­vemb­ris on hea oma organismi tugevdada, tehes näiteks komp­leks­vi­ta­mii­ni­de kuuri või võt­ta immuunsuse tõhustamiseks küüs­lau­gu, pu­na­se päe­va­kü­ba­ra või as­tel­pa­ju pre­pa­raa­te. Tu­gev or­ga­nism pa­neb tal­ve­kül­ma­de­le ja vii­rus­hai­gus­te pu­han­gu­te­le pa­re­mi­ni vas­tu. Haiguseid aitab ennetada ka D-vitamiin, mida peab Eesti põhjamaises ja päikesevaeses kliimas võtma aastaringi. 3. Paranemist toetavad tegevused Toiduainetest peaks vältima magusat, sest need annavad viirustele jõudu juurde. Ka piimatoodete tarbimist võiks haiguse ajal vähendada, sest need suurendavad kehas lima tootmist, mis võib omakorda külmetushaigust hullemaks muuta. Kindlasti tuleb eemale hoida ka alkoholist ning piirata suitsetamist. Õigupoolest on see hea hetk suitsetamisest üldse loobumiseks.