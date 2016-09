Septembris ja oktoobris Eesti Loomakaitse Seltsi poolt läbi viidava kampaania „Kiibi või kaota!“ raames on tänaseks kiibitud vähemalt 334 lemmiklooma. Eesti Loomakaitse Selts kutsub loomaomanikke, kelle lemmikud on veel kiibita, loomakliinikute kaasabil kiipima soodushindadega.



1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini pakuvad 10 loomakliinikut üle Eesti lemmikloomade kiibistamist oma tavahinnakirjast soodsamalt, et aidata kaasa Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaaniale lemmikute kiipimise ja registreerimise propageerimiseks. Tallinnas pakuvad kiipimiskampaania raames soodushindu Maxi, Mustakivi, Pet City, Vilde tee, Nõmme, Tatari ja Västriku loomakliinikud; Tartus loomakliinik Felivet; Viljandis OÜ Viljandi kliinika ning Pärnus Pet City loomakliinik.



Koostöös Varjupaikade MTÜ ja mitmete linna- ja vallavalitsustega on Eesti Loomakaitse Selts septembrikuu jooksul korraldanud lemmikloomade kiipimisüritusi Narvas, Viljandis, Raplas, Kuressaares, Räpinas ja Paides ning Põltsamaa ja Vinni vallas. Enamik omavalitsusi on võimaldanud oma linna- või vallakodanikel lasta lemmikloomad tasuta kiibistada. Järgmised kiipimisüritused toimuvad Nõo, Haanja, Rõuge, Saue, Tapa, Vaivara ja Ambla vallas ning iga valla sada elanikku oma lemmikute kiipimise eest maksma ei pea, teistele kehtib soodushind viis eurot. Kõik kiibitud loomad kantakse üleriigilisse kohalike omavalitsuste lemmikloomade registrisse (LRR-register).



„Üle Eesti on toimetatud varjupaikadesse sadu eksinud loomi, kellel on tõenäoliselt kunagi olnud kodu, aga kiibi puudumisel pole võimalik looma omanikku tuvastada. Seetõttu on väga oluline varustada oma vähegi liikuvam lemmikloom, nagu näiteks koer, kass, tuhkur või küülik, kiibiga ning kanda tema andmed kahte üleriigilisse registrisse: lemmikloomaregistrisse, kuhu teeb tasu eest sissekande loomaarst ja kohalike omavalitsuste lemmikloomade registrisse, kuhu omanik saab looma ise riigiportaali www.eesti.ee kaudu tasuta registreerida", ütleb Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht Maaja Mäll ja rõhutab, et kahte registrisse kandmine on väga vajalik, sest kiibilt leitav kood ja sellele registris vastavad andmed aitavad kaotatud looma tuvastada ning taas omanikuga kokku viia.