Ei mingit paanikat – tuba, mille riiuleilt leiab kümneid meetreid eri kirja õllekannusid, on ERMis täiesti olemas, ainult et selle leidmiseks tuleb peateelt pisut kõrvale käänata. Peatee – Eesti loo ajatelg – on avar ja särav ja haaratav.

TALUTARE: Eesti loo ajateljest kõrvale põigates satub külastaja teematubadesse. Suures osas saavad need olema vahelduva välja­panekuga. (Aldo Luud)

Haaratav selles mõttes, et sa näed, kuhu sa lähed, ja tead, et sa jõuad kohale. Mäletate ju küll (klassi)ekskursioonil Ermitaaži või Louvre’i tabanud ahastust: see on juba kümnes saal, samas on see alles kümnes saal – see maja ja väljapanek ei lõpe iialgi!

BREŽNEVI-AEGSES POES: Maisipulgad ja skumbria tomatikastmes – unustamatud maitsed kõigile, kes vanemad kui 35. (Aldo Luud)

Eesti ajaloo kiirkursus Kukruse memmest ESTCube’ini – peauksest sisenedes tegelikult vastupidises suunas – on rahulikult tunniga läbitav. Siin ei ole museaalide armeed, mis võtaks silme eest kirjuks; samas leidub süveneda soovijaile hulganisti lugemis- ja vaatamismaterjali, nii et tunni asemel võib ajarajal olla ka kolm või neli korda kauem.