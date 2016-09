Kolmapäeval kell 12.55 sai politsei teate, et 5. klassi laps sai Ida-Virumaal Mäetaguse kooli vahetus läheduses tõstukilt löögi. Reigo tähelepanu oli pööratud tee äärde ehitustandrile ette tõmmatud ohutuslindile ja sellega mängides ei märganud ta külje pealt lähenenud kahveltõstukit, mis talle otsa sõitis. Poisi surm oli silmapilkne.

Reigo ema endine töökaaslane Eli ja perekonna naaber Annika süütavad veel õhtuhämaruses õnnetuspaigas küünlaid, et mälestada hukkunud poissi. Nende hinge ei mahu kuidagi, kuidas sai juhtuda otse kooli kõrval eakaaslaste silme all selline õnnetus.

Klassitäis lapsi nägi, kuidas 11aastane Reigo hukkus kahveltõstuki all.

"Mu laps saatis sõnumi, et Reigo jäi traktori alla," räägib Eli, kes ei saanud alguses aru, mis Reigoga, ta poja hea sõbra ja koolikaaslasega, päriselt juhtus.

Alles hetk hiljem, kui Eli oli toibunud, küsis ta pojalt õnnetuse asjaolude kohta.

"Tõstuk oli sõitnud päris suure kiirusega ja siis nägi ta Reigot juba lamamas, näitas seda asendit hiljem ka," vahendab Eli poja juttu.

"See oli õudne, mulle jõudis alles pool tundi hiljem kohale, mis tegelikult juhtus." Eli silmad on nutmisest punased.

MÄLESTUSED: Kahveltõstuk liigub õnnetuspaigast minema alles mitu tundi hiljem. Üha enam inimesi koguneb küünlaid süütama. (Laura Oks)

Hukkunud poisile küünlaid süütama tulnud inimesed on veendunud, et kahveltõstuki kiirus oli suurem, kui ehitusmehed pärast õnnetust väitsid. Reigole küünalt süütama tulnud viitavad käega teepervel olevatele verepritsmetele ja arutlevad, et väikese hoo juures poleks kokkupõrge nii kohutav olnud.

Õnnetust nägi pealt klassitäis õpilasi, kes tulid parajasti kehalise kasvatuse tunnist. Nende seas oli ka Reigo parim sõber, kes oli juhtunust nõnda šokis, et ema pidi ta kohe koju viima. Reigo õde oli samal ajal koolimajas tunnis ja sai õnnetusest teada veidikene hiljem. Kooli juhtkonna sõnul käis õnnetuse hetkel vahetund ja õpilased olid teel staadionilt tagasi koolimajja.

Naabrinaine Annika ütleb, et õnnetuse asjaolude kohta liigub palju versioone, kuid kõige paremini teab vaid tõstukijuht ise. Annika leiab, et osaliselt võib süü lasuda ka õpetajatel, kes pidanuks jälgima lapsi, ja mitte laskma neil lintidega mängida. Annika ja Eli oskavad öelda, et traagilisele hetkele eelnenud tundi juhendas lausa kaks õpetajat.

HÜVASTIJÄTT: Leinajad süütavad õnnetuspaigas küünlad, mälestades Reigot, kes oli rõõmus ja abivalmis poiss. (Laura Oks)

Reigo ema käis korra ka õnnetuspaigas, sest tahtis viimast korda oma poega näha, kuid politsei viis šokis ema koju. Annika ja Eli on kindlad, et lapsed ei taju ohtu ja tee äärde paigutatud pelk ohutuslint ei ole piisav vahend, et lapsi ohust eemal hoida. Alles pärast õnnetust tõi ehitusfirma sinna suured ja kõrged metallist tõkked.

Ehitustöid kooli ja staadioni juures teostab Kivipartner OÜ. "Kahjuks tõesti on juhtunud äärmiselt kahetsusväärne õnnetusjuhtum. Oleme šokeeritud ning avaldame kaastunnet hukkunu omastele," lausub ettevõtte üks omanikest Rivo Kaju.

"Kinnitan, et teeme igakülgset koostööd uurimisorganitega, et selgitada välja põhjused, miks see tragöödia juhtus ja miks laps ootamatult selg ees sõiduteele jooksis."

Kaju kinnitab, et teleskooplaadur oli üüritud ja tehniliselt korras ning laaduril oli kehtiv ülevaatus, samuti kehtiv liikluskindlustus.

PPA pressiesindaja Kertu Kralli ütleb Õhtulehele, et uurimine on alles algusjärgus ja menetluse huvides praegu uut informatsiooni avalikkusele ei jagata.