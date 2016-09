Nii jääb ära ka ajakulu ja meelehärm, kui oled poodepidi traalides lõpuks ometi leidnud unistuste mööbli, siis aga selgub, et see, mis kaupluse avaruses näis vastupandamatult kaunis, muudab sinu elutoa mööblilaoks, kus hästi enam liikumagi ei mahu.

Alati tasub täpselt teada kodu mõõte: kirjutage üles seina- ja aknalaiused, vahed uksest nurgani, ruumi kõrgus, aknalaua kõrgus põrandast jmt. Nii teate põnevale mööblitükile peale sattudes kohe, kas see ka mõõtudelt sobib. Väga tähtis on teada ka uste laiust – eriti korrusmaja kõrgematel korrustel võib tekkida väga ebamugav olukord, kui tellitud mööbel on kohale jõudnud ja siis selgub, et see ei mahu uksest sisse.

Kõik ei pea olema uus

Uhiuus nüüdisaegne sisustus uhiuues korteris on ahvatlev vaatepilt. Ostad, sätid, paigutad – ja leiad ikka, et kodu on kõledavõitu, loodetud hubasust ei teki. Ehk oled loomult üks neist, kellel on tõelise kodutunde tekkimiseks vaja midagi, mis ärataks armsaid mälestusi, viitaks järjepidevusele, juurtele? Sisearhitekt Ivi-Els Schneider on soovitanud sel juhul proovida uue ja vana kombineerimist, eri stiilide ja esemete kokkusobitamist. "Julgelt võib uute keskel pilgupüüdjana või üksluisuse peletamiseks olla mõni vana ese," kirjutas ta Eesti Naises.

Tõsi, stiilide klapitaminegi nõuab head silma – kui vaja, tasub mõne sisekujundajaga vähemasti nõu pidada, ka põgusatest soovitustest võib palju abi olla.

Valgustus nõuab asjatundlikkust

See on kodu sisustamisel üks asi, mille juures kuluvad ära asjatundja teadmised ja kogemused – ise avastad tihti alles siis, kui juba majas/korteris sees elad, kus võiks veel olla pistikuid ja kuhu kuluks ära lisavalgus, spetsialist oskab seda ette öelda.

Valguse tugevuse reguleerimist võimaldavad (dimmerdatavad) valgustid tagavad, et ühe ja sama üldvalgustiga võib ruum olla nii eredalt valgustatud, mis on hea näiteks koristamise ajaks, kui ka sume ja õdus. See võimalus kulub eriti ära nii elu- kui ka magamistoas.

Hea, kui valgustus on lahendatud multifunktsionaalselt – näiteks voodis raamatu lugemiseks võiks olla valgustus suunatav, ka võiks see olla lahendatud nii, et valgust oleks võimalik sisse-välja lülitada mitmest kohast – et poleks vaja näiteks magamistoa laetule kustutamiseks enam voodist tõusta. Elutoa diivanite-tugitoolide lähedusse, töölauale jm sellistesse kohtadesse saab vajadust mööda paigaldada lisavalgusteid, siis on aga oluline mõelda aegsasti seinakontaktide paigutusele, et ei oleks vaja pikendusjuhtmeid, mis mööda seinaääri loogeldes ühtki ruumi ei kaunista.

Katseta värve enne maalritöid

Poest koju toodud värvi ei maksa kohe seinale kanda – värvikaardilt valitud toon, mille näidis ka purgil näha, võib suurel seinapinnal mõjuda hoopis teistsugusena. Toon võib ühes ruumis olla heledam või tumedam kui teises, muutuda päeva jooksul vastavalt loomuliku valguse muutumisele ja omandada kõrvaltoone. Mõistlik on osta esmalt väike purk värvi, värvida korralik suur tükk pappi või seinaplaati ja passitada seda eri ruumidesse – kergesti võib juhtuda, et värviga, mille olid valinud elutoa tarvis, värvid lõpuks hoopis magamistoa või esiku, sest seal näeb valitud toon palju parem välja.

Selliste katsetustega saab säästa hulga aega ja raha – terve seina ülevärvimine, sest toon ei meeldi, läheks märgatavalt kulukamaks.

Hea mööbel pole enamasti odav

Soov kokku hoida on kõigiti mõistetav – kodu sisustamine pole nagunii just odav, seetõttu eelistatakse teha ostud seal, kus saab odavamalt. Siiski ei maksa iga asja puhul lasta ennast odavast hinnast meelitada: ostes odava, aga kehva kvaliteediga asja, tuleb see enamasti mõne aja pärast välja vahetada – ja kokkuvõttes kulutada topelt.

Kipakad lauad, kehva polsterdusega diivanid, ühendustest kiiresti lagunema kippuvad kummutid ja riiulid – see kõik sobib juhul, kui sisustus ongi mõeldud kestma ajutiselt. Kui tahad, et mööbel kestaks kauem, tasub mõelda kvaliteedile. Kvaliteetne mööbel on küll kallim, aga ütlus "Ma pole nii rikas, et osta odavaid asju" pole tühjast kohast sündinud.

Kõike ei pea esitlema

Tuubil täis ruum, kus on mööblit nii palju, et liikumiseks ruumi ei jäägi, kus kõik riiuliservad ja kapipealsed on täis küünlajalgu, portselankujukesi ja muid nipsasju, vaase, fotosid jmt, hakkab mõjuma rõhuvalt ja ängistavalt. Rääkimata sellest, et koristada on uskumatult ebamugav.

Kõiki asju ei pea tingimata nähtavale seadma. Mõtle läbi, mida tõesti tahad silma all hoida, mille võiks kastidesse pakkida ja kappi hoiule panna, millest hoopis loobuda. Isegi kui asjade laialijagamine-äraviskamine on raske, tasub seda siiski teha – pärast on elamises palju lahedam ja mõnusam.

Muidugi ei maksa korralikke asju prügikasti pilduda – mis ühel üle, on enamasti

kellelgi just puudu, seepärast tasub viia ülearune kraam taaskasutuspoodi või kirbuturule.

Kodused tujurikkujad



Kärtsud värvid Tahad värvida köögi oranžiks, sest sisustusajakirja pildil paistis see imekena? Mõtle siiski: kas võib olla, et pildil oli vaid osa ruumist? Või et see ruum oli oluliselt suurem kui sinu köök? Väga erksad värvid võivad hakata väsitama, kui seda karva on kõik seinad. Ehk oleks arukam kasutada värvi aktsendina ja värvida sellega vaid üks sein. Siiski: kui tunned end kriiskavate värvide keskel tõepoolest mõnusalt, siis lase aga käia!



Padjakuhi elutoas Oled ehk liiale läinud, järgides soovitusi, et diivanile-tugitoolidele laotavate patjadega on lihtne elutoale ilmet ja isikupära anda? Kui neid on saanud juba nii palju, et istumiseks väga ruumi ei jää, tasuks patjadetulva kahandada – kraamiohtrus on uuringute järgi üks suurimaid stressitekitajad kodus.



Segamini riidekapp Lihtne on kapiuksed kinni lüüa ja segadus teisele poole uksi jätta, aga usud või ei – pikapeale hakkab see häirima. Üha sagedamini tabad end mõttelt: peaks kapi korda tegema. Tee parem kohe ära! Loo käepärane süsteem, kasutades korve-kaste, riidepuid, kingariiuleid jm. Tähtis on jälgida, et kõigel oleks kindel koht.

Erinevad värvid-mustrid Et pilt toas väga kirjuks ei läheks, aitab 60-30-10 reegel: 60% toast peaks olema domineeriva värvi/mustriga, 30% võiks olla kujundatud teistsuguse värvi/mustriga ja 10 % jääb aktsentmustrile.

Ebamugav mööbel Olgu diivan või tugitool kui tahes meelepärase värvi või ägeda vormiga – kui seda pole mugav kasutada, ei kasutata seda nagunii. Nii saab sellest stressitekitaja, neist aga on arukas võimalikult kiiresti vabaneda. See on ka üks põhjus miks ei tasuks osta mööblit netipoest ilma, et oleksid saanud seda päriselt proovida. Pettumus võib olla suur, rahakulust rääkimata.

(Allikas: Elle Decor, Freshome)

Ruum, kus on mõnus olla

Sageli tavatsetakse mööbel paigutada elutoas mööda seinaääri, see võib aga ruumis viibimise ja omavahel suhtlemise muuta ebamugavaks. Seepärast tasub kujundus hoolega läbi mõelda. Eriti suurte ruumide puhul on tähtis valida keskpunkt, millest sisustamisel lähtuda. Kas keskendud elutoas näiteks kaminale, mille ümber on mõnus koguneda, või hoopis avarale aknaseinale, kust avaneb kaunis vaade.