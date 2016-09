"Tuleb aru anda, et tegemist on hooaja alguse ja esimeste mängudega," vastas Kullamäe välisajakirjaniku küsimusele tänase rabeda mängu kohta. "Meil oli rida uusi noori mehi, kellel pole sellisel tasemel mingeid kogemusi. Kui näed, et midagi ei tööta perfektselt, tuleb minna mängule ja seda parandada ja võidelda.

Groningeni mehed eksisid väga palju lihtsates olukordades, mis jäi silma ka Kullamäele. "Mängisime täna head kaitset ja mulle meeldib mõelda, et nende eksimused olid tingitud meie agresiivsest ja füüsiliselt kaitsest. Mõlemad võistkonnad olid head. Meil vedas, et mängisime teise mängu kodus. Mulle meeldib treenerina seeria alati kodusaalis lõpetada."

Tartu oli vastastest parem pea igas mänguelemendis, kuid kõige suurem ülekaal oli Eesti klubil lauas, mis võideti lausa 43:29. "See on tänavu olnud üllatav element. Peaaegu kõikides mängudes oleme sel hooajal lauavõitluses peale jäänud. Meil on sellised vennad, kes armastavad lauda minna ja hüpata. Loodan, et see niimoodi jätkub, siiamaani teeb see mänguelement rõõmu."

Teises eelvoorus tuleb vastu mullune Taani hõbe Bakken Bears, keda Tartu nägi kontrollturniiril Inglismaal. "Nendest mängudest ei tohi liigsaid järeldusi teha. Neil oli palju ebakõla ja kaotasid kaks mängu suurelt. Lisaks oli neil puudu peatreener ja kaks Taani koondise mängijat, mis võivad oluliselt mängupilti muuta.

Individiuaalselt siiski mingi pilt on, teame mida mängivad ja millised nad on, aga tervest olukorrast ülevaadet ei ole. Esimese kohtumise mängime tuhhi pealt ja pärast seda vaatame."