Oma kogemustele tuginedes rääkis ta, kui tähtis ja tervendav on kaaslase puudutus. Tema peamiseks alaks on lingam'i massaaž, mille tegemine partnerile viib naise sõnul suhte uuele ja kõrgemale tasandile.

Tingimusteta armastuse üheks eelduseks on suurepärane koostöö linade vahel. Nii ongi Kärsin juba poolteist aastat naistele õpetanud, kuidas teha voodielu paremaks läbi lingami massaaži. Lingam on meeste suguelund, mida Kärsin ise nimetab ka valgusesambaks.

"Keskmine vahekord on 10-15 minutit sipsimist, aga mees vajab palju rohkem aega," rääkis Kärsin. "See aeg peaks olema kuni 50 minutit," selgitas naine.

"Mehed vajavad samamoodi hellust ja õrnust nagu naisedki," rääkis Epp, et eelmängu tasuks alustada mehe hellitamisest.

Massaaži ja puudutamise juures on Kärsini sõnul väga suur roll peopesadel. "Kui me puudutame oma partnerit nii, et peopesa on vastu ja oleme kohal oma hinge ja meeltega, siis me tervendame oma partnerit."

Koolitused mitte ainult noortele

Kärsinist sai teiste koolitaja tänu kogemustele, mida aitas omandada tema elukaaslane. "Olen käinud koolitustel nii Eestis kui välismaal, aga väga suur osa sellest on praktika."

Naine koolitab nii mehi kui ka naisi ning tema klientide seas on inimesi igas vanuses. Kõige vanem osaleja on olnud 73-aastane seksiõpilane ning tavaliselt on inimesed kuuldust üllatunud. "Üks 63-aastane mees läks koolituselt ära ja ütles, et vaatab nüüd oma naist hoopis teise pilguga," rääkia Kärsin lisades, et too mees polnud kuulnudki, et naisel on lisaks G-punktile olemas ka U-, A-, O- ja B-punkt.

Evelini küsimuse peale, kas päevast päeva seksist rääkimine ka Kärsini enda seksivajadust mõjutab, vastas ta: "Kogu aeg on seksiisu, juba koolituste ajal."

Samas rääkis lingam-massaaži ekspert, et lühiajaline seks ehk nn kähkukad ei ole efektiivsed. "Kui seks käib nagu saksa pornofilmis, ei saa keegi sellest mõnu."

"Minu keha on minu tempel, ma ei ole läbisõiduhoov," rääkis ta, miks ta ka ise kähkukaid ei armasta.

Aktiivne öösel, rahulik päeval

Kärsini sõnul mõjutab seks naisi emotsionaalselt enam, kui seda arvatakse. "Naine, kes öösel ei saa karjuda, see päeval vingub." sõnas ta, lisades, et seksuaalselt rahuldamata naine kipub ka teiste elu elama. Rahuldamata mees aga on närviline ja agressiivne, ka verbaalselt.

Paaridele, kes kimpus värvika voodieluga, soovitab Kärsin kasutada näiteks silmaklappe, sest 50% energiast annab inimene ära silmade kaudu.

Mõlemale osapoolele meeldiv vahekord saab alguse aga naise armastusest eelkõige iseenda vastu. Naise enesekindlus ja olek kanduvad edasi ka suhtesse. Kärsini sõnul vastutab naine ka suhte tasakaalu eest lausa 60% ulatuses.

Naistele, kes endaga rahul pole, annab Kärsin soovituse parandada suhteid partneriga: "Hingeline emotsionaalne side partneriga aitab kõige rohkem." Nii mehe sigadused, lapsepõlve traumad ja emotsionaalsed läbielamised peituvad naise tupe siseseintes. Seega soovitab ta meestel aidata oma naist pingetest vabaneda tupemassaaži abil.

Kel aga püsiv partner puudub, võib leppida ka eneserahuldamisega. "Masturbeerimine ei ole häbiasi, sest ka enese puudutamine paneb sees energiad liikuma," arvas ta, kuid lisas, et seda ei tasuks teha liiga tihti.