Kõigepealt arvas õpetaja, et tegu on mõne kuivanud lehega, kuid lillelehti kergitades tuli ilmsiks midagi sootuks muud. "Vaatasin esimese hooga, et see on surnud hiir, aga lähemalt vaadates selgus, et nahkhiir."

Looma avastas õpetaja Liise Kallas möödunud kolmapäeva hommikul, kui ta uuris oma klassis töölaua peal lillepotti, et ehk on vaja seda kasta. "Katsusin lillelehtede alt, kas muld on kuiv või märg, nii nagu ma seda tavaliselt ikka teen. Seekord jäi mul aga midagi pehmet näppude vahele," meenutab Kallas.

"Kuna väljas oli hakanud juba valgeks minema – nahkhiirel on siis uneaeg –, siis ta jäi rahulikult edasi magama."

Huvitav leid innustas õpetajat alustama koolipäeva nahkhiirtest rääkimisega. Õpetaja rääkis neile nii nahkhiirte kui ka teistegi loomade talvitumisest ja unest – mis ajal eri loomad magavad, kes ja millal talveunne suiguvad.

Palju elevust tekitanud loom oli Kallase sõnul üsnagi pisike: "Ta võis olla väikese sõrme suurune."

Nahkhiir veetis lillepotis põõnates terve päeva. "Lastele ta väga meeldis. Kõik koolilapsed, lasteaialapsed ja kõik teised käisid teda vaatamas, aga see teda ei häirinud – magas aga oma und edasi."

Õhtul jättis õpetaja klassiakna praokile lootes, et nahkhiir saab unest virgudes oma teed minna. "Panin poti aknalauale, et ta leiaks tee välja. Nüüd ma tean, et õhtul käis klassiruumis ka koristaja, kes isegi nägi, kuidas nahkhiir välja lendas. Ju ta oli üllatunud," muheleb naine.

"Meil on klassis teisigi lillepotte ja lapsed käivad ikka veel neid kontrollimas, kas sealt võib kedagi leida."

Nahkhiirtel on praegu rände aeg

Nahkhiiri põhjalikult uurinud ja neist raamatuid kirjutanud zooloog Matti Masing ütleb, et Saaremaa kooliõpetaja leid on äärmiselt huvitav.

"See paistab olema videvlane, tõenäoliselt suurvidevlane (Nyctalus noctula), Põhja-Euroopa suurim nahkhiir," märgib Masing.

"Praegu on sellel liigil rände aeg ja ilmselt tuli ta majja päevaks tukkuma, rändab ikka öösel. Suvel elab päeval puuõõnsustes, kuid rände ajal ka hoonetes. Talvituma lendab Kesk-Euroopasse, kuhu jõuab mõne öö jooksul."

Teadlane viitab, et videvlaste üks suuremaid talvituskolooniaid on teada Kieli linnas Saksamaal üle kanali kulgevas sillas, kus talvitub ligi 5000 looma. Vilniuses on ühest puuõõnsusest leitud aga 91 talvituvat videvlast. Eestis on see nahkhiireliik Masingu sõnul vähearvukas. Saaremaal on teda vaadeldud juuli algul Kuressaares, Loode metsas ja Abruka saarel, kuid augustis ja septembris ka Sõrve poolsaarel, kui tal on ränne.