Sel laupäeval korraldab armastatud tähetark Igor Mang Kadriorus Kaalude kokkutuleku. "Põhjus on astroloogilist laadi," põhjendab ta. "Paar nädalat tagasi liikus Jupiter Kaalude märki ja on seal aasta aega. See annab Kaaludele uued võimalused, uue mõtte eneseteostuseks."

Kaalude tähemärgis Eesti poliitikutel on olnud rasked ajad – Siim Kallas põrus presidendivalimistel ja presidendi tingel-tangel ei ole andnud hõlpu ka valitsusjuht Taavi Rõivale. Mang tõdeb, et planeetide seis ei olegi Kaalusid viimasel ajal väga soosinud. "Nad alustasid ajal, kui planeedid seda ei soosinud. Pluuto – raha ja võimu planeet – on olnud pikalt Kaljukitses ning see on Kaaludele raske seis. Päris paljusid Kaalusid on tabanud ebaõnnestumised või isegi tragöödiad. Näiteks Boris Nemtsov tapeti," selgitab ta.

Õnneks nüüd, kus Jupiter – kollektiivsuse, sotsiaalsuse planeet – liikus Neitsist Kaalude märki, hakkavad viimasele tähemärgile puhuma soodsamad tuuled. "Seni olid Kaalud kuidagi rõhutud ja vanades mustrites kinni, mõtetega, mis ei sobi praegusesse aega. Nüüd avanevad neile võimalused oma tegevusringi laiendada. Nad on nüüd entusiasmi täis ja leiavad lõpuks selliseid tegevusi, millel on mõte ka uues ajas," lubab tähetark.