" Bridget Jonesi beebis" kangelanna silmarõõmu kehastav Ameerika teletäht PatrickDempsey (50) poseeris esilinastusel uhkelt ja õnnelikult koos kogu oma perega – meigikunstnikust abikaasa Jilliani, teismelise tütre ja kaksikute poegadega. See oli talle suurvõit: eelmise aasta algul oli ta teatanud 15 aastat kestnud abielu purunemisest. Sahistati, et Patrickul oli tekkinud haiglaseriaali "Grey anatoomia" võtetel praktikandiga salasuhe. Talle pisteti ka sarjast sulg sappa. Ent Patrickul õnnestus Jilliani süda tagasi võita. Neid nähti armastuse pealinnas Pariisis käsikäes jalutamas. Ka esilinastusel käik kinnitas: abielu on päästetud.

Kuid Dempsey arvukatest fännidest teavad vähesed, et ta on varemgi abielus olnud. Paljudel pole aimu sellestki, et nägus Patrick oli aastaid enne "Grey anatoomiaga" maailmakuulsaks saamist üsnagi menukas teismeline näitleja. Oma tulevase esimese abikaasa, Rockyks hüütud Rochelle Parkeriga, tutvus Patrick 1984. aastal ühel oma esimestest näitlejatöödest. Ta mängis Neil Simoni näidendi "Brighton Beach Memoirs" rändlavastuses murdeeaga maadlevat poissi, Rocky aga kehastas tema tädi.

26aastase vanusevahega paar sõbrunes proovide käigus. Lesestunud kolme lapse ema Rocky, kes oli kogu trupile ema eest, tundis nooruki karjääri vastu siirast huvi ja aitas teda igal võimalikul moel. Selleks ajaks kui teatritrupp ringreisi alustas, oli neist saanud armastajapaar ja nad elasid koos. 1987. aastal peeti vargsi pulmad. Peig oli 21, pruut 47. Kaks aastat hoidis paarike abiellumist saladuses. "Ma ei teagi, kuidas see kõik juhtus. Kui mu noor nõbu aastaid tagasi vanemasse naisesse armus, pidasin seda hullumeelsuseks," rääkis Rocky intervjuus.

"Aga siis juhtub see su enesega. Ma ei otsinud midagi sellest, aga see õpetas mulle: ära iial ütle mitte iial."

Patrick õhkas intervjuudes, kuidas jumaldab oma naise elukogemust. "Ma ei usu, et mul omavanusega suhe toimiks. Oleksime mõlemad liiga kogenematud, liiga enesekesksed. Rocky on mind tohutult aidanud lihtsalt sellega, et kinnitas: ma olen okei, ma pole loll."

Lapsepõlves oli poisil diagnoositud düsleksia. Hiljem väitis Rocky, et Patrick polnud nende tutvumise ajal lugeda ega kirjutada osanud. "Varem pidin stsenaariumi ettelugemiseks nädal aega valmistuma. Rocky käskis mul iga päev valjusti ette lugeda. Ta õpetas mind seda asja rahulikumalt võtma."

SKANDAALNE PAARIKE: Patrick ja Rocky varjasid kaks aastat, et olid salaja abiellunud. Rocky muretses õelate kommentaaride pärast, kuid otsustas ikka südame kutset järgida. (Vida Press)

Patrickule tegi nalja, et on oma kasulastest noorem. Rocky poja Coreyga, kes oli temast aasta vanem, sai ta headeks semudeks. Rocky loobus näitlemisest ja võttis uue rolli: temast sai Patricku näitekunstiõpetaja ja mänedžer. Kuid Dempsey karjäär jäi soiku ja ka armuleegid kustusid. 1992. aastal andis Rocky lahutuse sisse, tuues põhjuseks ületamatud erimeelsused. Nooruke abikaasa oli tunnistanud truudusemurdmist. Ent lahutusest kujunes raevukas nelja aasta pikkune kohtuprotsess, mille üksikasjad on alles nüüd ilmsiks tulnud. Rocky väitis, et Patrick oli tema kallal mitukorda vägivallatsenud.

Näiteks kirjutas Rocky lahutuspabereis, et filmi "Can’t Buy Me Love" (1987) võtteil oli Patrick teda heast peast peksma hakanud – "ta ütles, et tahab teada, mis tunne on naist peksta!".

Rocky kinnitas, et vigasaanud käes on tal nüüd piinav liigesepõletik. Kord murdnud Dempsey naist autosse utsitades tema sõrmeluu. Rocky kannatanud ka hingeliselt väga. "Hakkasin meie abielu ajal regulaarselt psühhiaatri juures käima. Mulle määrati antidepressandid ja teised retseptiravimid, et suudaksin funktsioneerida."

Lisaks kinnitas Rocky, et ta mitte üksnes ei turgutanud oma noore abikaasa annet, vaid aitas tal vabaneda uimasti- ja alkoholisõltuvusest. Nende kooselu jooksul tõusis Dempsey aastateenistus miljoni dollarini. Kuid Rocky kurtis, et tema ei saanud mänedžeritöö eest sentigi. Patrick raisanud raha disainerirõivastele ja Porschele, sellal kui ta naisuke pensioniks säästmise pärast muretses.

Dempsey nimetas abielu naeruväärseks

Rocky sõnul oli neil jäänud jutt: tema loobub oma karjäärist, et Patrick saaks tippu tõusta – ja tipus pidi mees hakkama oma sidemete abil abikaasale tööd otsima. Seda aga ei juhtunudki.

Kohtu otsusel pidi Patrick maksma eksnaisele iga kuu umbes 10 000 dollarit elatist. Rockyle jäi ka nende ühine maja, auto ja luksuslik autosuvila. 2006. aastal võttis Rocky tagasi vägivallasüüdistuse. "Lahutuse ajal öeldakse raevuhoos asju, mida tavaliselt ei öelda," vahendab The Sun.

"Kuid väited füüsilisest ja vaimsest vägivallast nagu ka alkoholismist ning narkomaaniast on valed."

Nüüdseks on Rocky juba kaks aastat surnud. 74aastase naise viis hauda kurgu- ja kopsuvähk. Ta kinnitas lõpuni, et oli Patrickut siiralt armastanud ja talle palju ohvreid toonud. Dempsey aga on nimetanud noorpõlveabielu naeruväärseks freudistlikuks õudusunenäoks. "Aga mina ei ole sellega nõus," ütles Rocky.