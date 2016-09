Noore, 26aastase parteijuhi Daniel Carlseni sõnul on Haderslev idaalne koht niisuguste balloonide jagamiseks, sest seal on kohalikud esitanud põgenike aadressil palju kaebusi.

Tegelikult jagavad natsionalistid asüüligaasi sildi all tavalist juukselakki, sest tegelikuks enesekaitseks mõeldud pipragaasi kasutamine on Taanis ebaseaduslik, teab CNN.

Paljud taanlased peavad Taanlaste Partei aktsiooni provokatsiooniks, mis on mõeldud põgenike solvamiseks ja ärritamiseks. Partei Facebooki kontolt leiab mitu pahast kommentaari. "Mul on häbi olla taanlane," kirjutab kommenteerija.

"See on vastik. Ma olen hingepõhjani solvunud," ütles telekanalile TV Syd üks elanik.

Teine puhkes telekaamera ees lausa nutma: "Põgenikud on nii palju üle elanud. Nüüd aga selgub, et taanlased ei soovi neid siin näha ja on valmis koguni nende vastu balloonidest gaasi laskma."

"Mina ei pea seda provokatsiooniks. Me lihtsalt lahendame ühiskonna aktuaalset probleemi, sest paljud taanlased ei tunne end turvaliselt. Osaliselt seetõttu, et riigis on väga palju migrante ja osaliselt ka sellepärast, et kodanikel on keelatud end kaitsta," tsiteerib Taanlaste Partei juhi Daniel Carlseni selgitust The Local.

Tegelikult on Taanlaste Parteil Haderslevis ka toetajaid. "See on suurepärane ja langeb täielikult kokku minu mõtete ja tunnetega. Põgenikud sõitsid siia ja meil on vaja end nende eest kaitsta," rõhutas ajakirjanikele kohalik naine.