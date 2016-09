Meie Eesti Rahva Muuseumi oma kodu on valmis saanud. Nii on lõpuks tasutud tänuvõlg kõigi nende ees, kellele meie kultuuri ja keele kestmine oli südameasjaks, kes rajasid alusmüüri meie iseolemisele. Nende kaugem pilk ja julge mõte viisid Eesti oma riigi loomiseni.

Sellest mõttelisest reast vaatavad meid Jakob Hurt ja Oskar Kallas, Villem Reiman ja Jaan Tõnisson, Kristjan Raud ja Matthias Johann Eisen. Nende kõrval on lugematult paljud inimesed, kes oma kogumistööga, vabatahtliku ja innustava tegevusega aitasid juba üle saja aasta tagasi luua meie oma muuseumile sisu.

ERM-i oma kodu on tänuvõlg ka nende ees, kes kõige raskematel ja pimedamatel aegadel hoidsid alles Eestit ja andsid jõudu meie lootusele. Aegade tuuled ja mitmete meeled võisid olla meie vastu ükskõik kui karmid, kuid rahvana ei jätnud me aadet ja järjekindlust.

Head sõbrad! See muuseum ja see maja siin Raadil on loodud Eesti rahva ja maa auks. Meie iseteadvuse ja iseolemise auks. Selle maja rajamine võttis küll pikka aega, nagu nii mõnedki otsused siin Eestis, kuid kindlasti sai see seda väärikam ja lausa lennukas.

On sümboolne, et avame muuseumi hoone meie taas vaba Eesti kahekümne viiendal aastal. Tõnis Lukas, Jaanus Plaat ja Krista Aru, aitäh teile, kes te olete kodu rajamise unistust läbi vabaduse aastate tänaseni edasi viinud.

Nähkem, kuidas Eesti Rahva Muuseum aitab meil kaasaegses maailmas paremini toime tulla, kesta ja kasvada. Ei ole ju tänapäeval ükski muuseum vaid vanade asjade kogum. See on keskus, kus õpitakse ja arenetakse. Nii, nagu peab iga rahva kultuur ja keel arenema, et edasi kesta.

Sellest näeme vastust Jakob Hurda küsimusele siinsamas Tartus, 40 aastat enne Eesti Rahva Muuseumi loomist, Eesti esimesel üldlaulupeol: "Kuidaviisi tuleb meil kallist priiust tõesti kasulikult pruukida?"

Ning muidugi on see muuseum ka meie hõimurahvaste keskuseks, vabaduse väravaks vabasse ilma neile hõimlastele, kelle iseolemise aknad ja uksed on kinni pandud. ERM on nende kultuuripärandi säilitamise ning uue elujõu keskuseks.

Ma tänan kõiki neid paljusid inimesi, tänu kellele saame me täna siin Raadil olla.