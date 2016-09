Uue E-klassi Mercedese välimuse tuletamiseks pole palju vaja nuputada – puhud C-klassi pisut suuremaks või lased S-klassist veidi õhku välja ja ongi olemas. Mercedeste kujustuse osas võib üldse nentida, et sealsed disainerid kas on geeniused, kes suudavad automoe lähitulevikku nii hästi ette näha, või kohandub maailm nende tehtuga ise. Eriti just viimase põlvkonna autodega on päris täppi pandud, ega muidu kõiki mudelid ühise disainikeele alla ei viidaks. E-klassi puhul küll kaovad sellega topelt esituled, mis alates teisest põlvkonnast mudeli ninaosa ilustanud on, kuid ka nii on tulemus kahtlemata päris hea. Sisedisainiski on leitud mõistlik kompromiss avangardismi, mugavuse ja kasutajasõbralikkuse vahel.

E-klassil on oma aura - sellest autost ei astu välja poolde kannikasse lastud pükste alt välja paistvate trussikutega viimase võimaluseni lõppu keeratud tümpsu kuulav tegelane (räägime ikka mõistlikus vanuses autodest) vaid pigem väärikamas eas härra või proua, kes hindab enam rahu ja kvaliteeti. Selleks, et mainitud persoonid võiksid end hästi tunda, varustatakse E-klass pea kogu elektroonika eliidiga, mida tänapäeval sõidukitele üldse pakutakse. Kokkupõrke ennetussüsteemist Pre-Safe, pimenurgaaanduritest ja sõidureas hoidmise assistentidest ei hakka rääkima, need on Mercedestel juba ammu nähtud, kuid näiteks on varustuses ka Drive Pilot süsteemi, mis hoiab pikivahet ja aitab kurvides rooli keerata, ehk seda võib pidada Mercedese võib-olla isegi viimaseks sammuks enne päris isesõitva autoga välja tulemist. Neid abistavaid süsteeme on terve rida, kuid asja kurbloolisus seisneb paraku kurvas faktis, et suur enamus neist kuulub lisavarustuse nimekirja, mille tellimine kujuneb päris arvestatavaks investeeringuks. Ka kõige tagasihoidlikumal juhul tuleks enam-vähem sõidukõlbuliku auto saamiseks vähemalt 10 000 eurot lisaks planeerida. E-klassi baashind algab pisut alla 43 000 ja lõpeb 72 500 euroga AMG tippversiooni eest.

Mootorivaliku võimsused jäävad 110 ja 295 kW vahele (viimane tuleb koos E43 4Matic AMG-ga). Diiselmootor vajaks kindlasti investeeringut lisavarustusena pakutavasse täiendava mürasummutuse paketti. Aga ümmarguselt 1,6 tonnise tühimassiga sõiduki piisavalt erksa liigutamisega tulevad toime kõik jõuallikad. Diislite pöördemoment on muidugi parem. 9astmeline automaatkäigukast hoiab ka kütusekulu kontrolli all, E 220 d janu peaks ametlike andmete järgi kombineeritud tsüklis jääma 3,9 liitri juurde saja kilomeetri kohta, mis on igati korralik tulemus.