Suures plaanis väga hea. Esimeses kohtumise lõpus Tartut vedanud Mandell Thomas tegi taas suurepärase esituse - rünnakul hiilgas oivaliste liigutustega, võitles lauas iga hinna eest ning suutis kaitses korvi all suuremate meeste vastu ilusasti seista. Kui Gert Kullamäe soovis enne esimest ametlikku mängu ameeriklaselt suuremat liidrirolli, siis 23aastane Thomas on soovile soliidselt vastanud.

Dominykas Milka on korvpallipublikule tuttav juba eelmisest hooajast ning kõik, mida ta tegi mullu, oskab ta ka tänavu. Hoolimata suurusest on ta rünnakul väga soliidne - kavaldab vastased üle ning tabab pealtnäha keerulisi viskeid. Samuti võitleb ta iga hinna eest lauas. Ainukene koht, kus peaks paremaks minema, on kaitsemäng.

Kõige suurema küsimärgiga on Venky Jois. Kaitses tegi austraallane paar päris suurt apsakat ning rünnakul ei hiilanud ka millegi väga imelisega. Kindlasti on ta väärt mees ning maha pole mõtet kanda, kuid temaga on vaja kõige rohkem tööd teha.

3. Mis meeldis Tartu Ülikooli mängupildi juures enim?

Võitluslikkus. Sarnaselt suvel mänginud Eesti koondisele õhkas Tartu mängijatest võitlusvaimu ning vastastele ei antud platsil neile ühtegi vaba ruutmeetrit. Väga suur rõõm oli ka näha, kuidas Janari Jõesaar, Kristen Meister ja kõik teised vaba palli järele viskusid.

4. Kes oli Tartu parim mängija?

Mandell Thomas. Kohtumist pingilt alustanud mängujuht vedas Tartut ning oli rünnakul liider. Vajalikel momentidel oli just tema see, kes võttis viskeid või andis tarku sööte. Tema arvele kogunes täna 16 punkti. Täpsemalt loe punktist number 2.

5. Mida peab Tartu edasist silmas pidades parandama?

Kõike. Tänase ja ka teisipäevase mängu põhjal ei saa öelda, et Tartul logiseb ühes või teises elemendis, kuid kindel on see, et tegu on hooaja kõige esimeste kohtumistega ning igas aspektis saab ainult paremaks minna. Suuremat tähelepanu tuleks kindlasti osutada maa-ala kaitse vastu mängimisele, sest kui Groningen kasutas sellist formatsiooni, oli Tartu suures hädas.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

