Juba mitu aastat järjest on valitsus esitanud eelarve, mida võib nimetada ummikusse jooksmise eelarveks. Kahjuks ei erine ka 2017. aasta esialgne eelarve kuigi palju viimaste aastate mustrist. Kui vaadata peaministri kommentaare riigieelarve kohta, võib ekslikult jääda mulje, et tegemist on fantastilise eelarvega. Paraku pole teglikkus päris nii roosiline.

Tulevase aasta riigieelarve tulude ja kulude eeldatav maht on ligikaudu 9,5 miljardit eurot ja eelarve on struktuurses ülejäägis 0,2 protsenti SKPst. Nominaalsest eelarvepositsioonist ei räägi paraku enam keegi. See, et meie eelarved on nominaalselt puudujäägis, pidi olema kriisiaastate erand, kuid nagu näeme, on sellest saanud uus normaalsus. Eelarvest on taas näha, et meie valitsusel puudub pikem plaan ning elatakse vaid tänases päevas. Valitsus mängib nullringi mängu, mis kahjuks ei ole jätkusuutlik.

Vaadates konkreetsemaid murekohti, hüppab esmalt silma järgmiseks aastaks planeeritav kütuseaktsiisi tõstmine. Juba praegu on diiselkütuse aktsiis Eestis enam kui 30 protsenti kõrgem kui Lätis ning erinevalt Eestist, ei plaani Läti järgmisel aastal aktsiisimäära tõsta. Uuesti aktsiise kasvatades käriseb diislikütuse aktsiisimäära vahe juba üle 44 protsendi. Peaministri sõnul on eelarve eesmärk anda tõuge majandusele, kuid ma ei usu, et kütuseaktsiisi määrade lisatõstmine meie majandusele positiivse tõuke annaks, pigem vastupidi.

Positiivse poole pealt tasub märkida tulumaksuvaba miinimumi kasvamist ja samuti teeb rõõmu asjaolu, et üksi elavad pensionärid hakkavad edaspidi saama kord aastas 115 euro suurust toetust. Keskerakonda rõõmustab ka elatisabifondi käivitamine, mis tagab üksikvanemale igakuise elatisraha. Kahjuks on positiivseid uudiseid eelarves aga vähevõitu.

Üsna huvitavaks pean peaministri lubadust tõmmata järgmisel aastal trimmi kogu valitsussektor. Kui vaatame, kui õhukeseks on riik maapiirkondades lihvitud ja kuidas juba praegu põhineb siseturvalisus suuresti vabatahtlikkusel ja missioonitundel, siis tundub lisakokkuhoid vastutustundetu. Lisaks tähendab selline trimmimine, et sektori palgakasv tuleb suuresti sisemiste ressursside arvelt. Lõpuks pole meil aga enam midagi trimmida. Kahju, et see teadmine ei taha valitsusele kohale jõuda, ükskõik kuidas neile seda ka selgitada.

Kui normaalne inimene sõidab autoga ja ees on tupikumärk, siis ta otsib uue tee sihtpunkti jõudmiseks. Ei pea sõitma tänava lõpuni ja isiklikult veenduma, et äkki on teie Audi A8 vahepeal jalgrattaks muutunud. Te usaldate märgi ülespanijat. Samamoodi oleks mõistlik käituda ka majandusküsimuste ja riigieelarvega. Tasub kuulata eksperte, selmet ise kõike omal nahal järele proovida. Paraku tammume paigal ka tuleval aastal.