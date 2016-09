Peaminister Taavi Rõivas võib küll nimetada järgmise aasta riigieelarvet kasvueelarveks, kuid suuremast eelarvest on vähe kasu, kui majandus kuidagi kasvada ei taha. Eelarve maht on 9,57 miljardit senise 8,9 miljardi asemel, kuid varasem optimistlikum järgmise aasta majanduskasvu prognoos on kokku kuivanud 2,5 protsendi peale. Seega saab eelarve kasvada vaid täiendavate maksude najal, et oleks mida ühiskonnas ümber jagada. Valitsuse asi on muidugi optimistlik olla, kuid kas see optimism on ka nakkav? Valitsuse tööle annab tegeliku hinnangu majanduskasv, mitte eelarve paisutamine. Kui plaanitud tulud keelduvad laekumast, võime saada hoopis negatiivse lisaeelarve.

Uue eelarve koostamise ümber on kummalisi vastuolusid. Kui mõistlik on olukorras, kus haigekassa ei tule kuidagi ots-otsaga kokku, langetada sotsiaalmaksu poole protsendi võrra? Tegu on muidugi valimislubaduse täitmisega, kuid see võib kaasa tuua olukorra, kus haigekassa on järgmisel aastal veelgi lõhkisema küna ees. Nii et pikemas perspektiivis vaadates võib nii mõnigi täna astutav samm tunduda populistlikult kasu lõikav, kuid tulevikus terendab kogu pensioni- ja ravisüsteemi põhjalik remont. Kui ühiskond on selleks aruteluks valmis, siis pole valitsusest mõistlik probleemi ees silmi sulgeda? Kuidas pääseda sotsiaalmaksu vähendades paremini eriarsti juurde – seda tahaksime kõik teada.

See, mida Rõivas eufemistlikult nimetab pahede ja saastamise maksustamiseks tähendab tegelikkuses soovi tagada lisaraha laekumine eelarvesse. Need, kellel võimaik, tangivad autot ja ostavad alkoholi lõunanaabrite juures ning jätavad maksuraha sinna, toetades Läti eelarvet ja sealseid firmasid. Lisaks on aktsiisitõusul ka regionaalpoliitiline mõõde, kui see sunnib piiriäärseid poode-tanklaid sulgema.

Tahame toetada madalapalgalisi, kulutada lisaraha julgeolekule, võtta vastu pagulasi, ehitada Tartu maanteed neljarealiseks ja valmistuda ette ELi eesistumiseks. Kõike seda peab aitama saavutada ka riiklik kokkuhoid olukorras, kus majanduskasv on kesine. Õhukeseks hööveldatud riiki näeme esmajoones päästeameti võimekuse langusest ja haigekassast. Kokkuhoiukohti muidugi on, kuid mitte lõputult.

Opositsiooni asi on eelarvearuteludel õigel ajal silm peal hoida, et reklaamitud kasvueelarve ei osutuks eelarvemulliks ja sellest vajadusel liigne õhk välja lasta. On kergema vastupanu teed minek, kui opositsioon vaid riigikogu saalist juba valmis eelarvet kritiseerib. Valvekoera rolli tuleb täita ka eelarve koostamise ajal.