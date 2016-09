Presidendivalimised ei ole läbi kukkunud. Need lihtsalt jätkuvad omasoodu, nagu seadus ette näeb. Nende valimistega vajus põhja osa kokkuleppepoliitkast. Tagatoad, tagauksed, põrandaalune – need on kohad, kus on harjutud tegema kokkuleppeid. Selle kohta, kes on sobilik presidendiks jooksma ja selle kohta, kes mida ning kellele garanteerib. Ma loodan, et see on ENSV lõpp või vähemalt selle lõpu algus. Päris ära see ei kao, sest noorema põlve õpipoisse ja -tüdrukuid on kah parasjagu, kellele sovettide kombed meeldivad.

Arvan, et pole väga palju neid arukaid inimesi, kes sooviksid olla vigade paranduseks neile, kes endiselt soovivad oma kommete kohaselt kokkuleppepresidenti. Nüüd juba valdavalt selleks, et oma nägu puhtaks pesta. Teisalt pole ju ka midagi hullu juhtunud. Vahel valimised lihtsalt on sellised. See tugev soov valimiskorda muuta, mida mõni valituks mitteosutunu on välja öelnud, on tegelikult ohtlik. Vaadake, just see valimiskord tõi välja kandidaatide loomuse ja seda väga ehedal kujul. Kui midagi üldse torkida ja muuta, siis seda, kas Eesti ei peaks ehk üldse presidendita hakkama saama. Oleks parem.

Saurused hääbumisele

Püüdke meenutada, kas kandidaatide räägitust ja kirjutatust jäi teile midagi meelde? Mulle ei jäänud, peale üheülbaliste refräänide selle kohta, kuidas just tema on parim president ja mida kõike president tegema peaks ja mida arvama ning kuidas rahva poole hoidma jne. Tühja patareiga taskulamp teeb sama – pilkases pimeduses on sära näha, aga muidu mitte.

Isegi juhuslikult üleilma valitud ports päevalehti suudab pakkuda olulistest asjadest parema ülevaate kui kogu valimiste ajastu vältel kandidaatide suust kuulsime. Pole parata, kandidaadid, te olite tühjad, kuigi silmatorkavad. Rahvas rääkis oma esindajate kaudu ja jäite valimata. Muud katastroofi polegi.

Läksite konksude otsa vabatahtlikult, näidates välja, mida kampaaniameistrid soovitasid, parteikontor või meedia teile justkui pärisprobleemina ette söötsid. Pärisprobleeme on aga kuhjaga. Ka selliseid, mida isegi tegeliku võimuta ja hästimakstud esindusisik lahendada või vahendada suudab.

Järgmisel komplektil kandidaatidel või ka pelgalt ühel kandidaadil on see võimalus olemas.

Millised need pärisprobleemid siis on, võite küsida? Need ongi päris probleemid, mille lahendamine teeb head. Pole minu asi neid siin loetleda, aga see on selline selge tunne, mis tuleb peale siis, kui päris asjadest räägitakse. Teate küll.

Mis see siis laiemalt oli, mida nägema juhtusime nende valmiste ajal ja eel?

Ilmselt ei muud kui poliitilise evolutsiooni üks avaldumisvorme: puudus igasugune ennustatavus, kuigi kõik said ju aru, et eile ja ehk ka veel minuti eest öeldu mõjutab järgmisena juhtuvat, aga täpselt kuidas, seda ei osanud keegi ennustada; evolutsiooni üheks tulemuseks on ka väljasuremine, seda õnnestus meil (loodetavalt) ka pealt näha, mil moel osa poliitilisest sauruskonnast suunati hääbumisrajale; uusi elujõulisi isendeid ja kooslusi veel ei tekkinud, sest teadmine, et evolutsiooni aluseks pole mitte võitlus, vaid koostöö, pole kohalike poliitloomadeni veel jõudnud, nii nad jätkavadki ka Darwini õpetust vulgaarselt lihtsustades ja lootes, et võitja kõik endale saab.

Turvatunnet napib

Ma siiralt sooviks, et poliitiline evolutsioon Eestis jätkuks. Tegelikult te lugejatena teate juba ette, mis suunas. See pole isegi mitte presidendi otsevalimiste suund, sest see oleks arusaadavalt liiga nõrk lahendus. Tegemist oleks toiminguga, mis enim sarnaneks korteriühistule tolmuimeja ostmisega kõigi ühistuliikmete kooshääletamise tulemusena.

Kodanikud on küpsed hoopis muuks. Kodanikud on valmis ise üles seadma plaane ja mõtteid, mille poolt siis ka hääletada.

Tavapärane poliitiline torujüri ja kaablikutt, kes on harjunud lootma, et valijad on manipuleeritavad, tunneb sellise plaani ees hirmu. Kahjuks ka paljud me põhiseaduse isad ja vanaisad, onud, tädid ja kaugemaltki sugulased, kelle sisemuses tuksub teadmine, et valija on siiski nii loll, et ainus, mida ta suudab, on oma hääl anda mõne esinduskokku kuuluva partei poolt. Sama hirmu ju kandis ka tänaseks presidendiameti lörtsinud Ilves, kes oma jääkeldrikogunemistega otsedemokraatlikud suundumused kahjuks nurjas. Loodetavasti on see ajutine. Võib küsida miks, aga vastust sellele ilmselt ei saa.

Mina ei tunne enam end selles Eestis väga turvaliselt. Selliseid on veel teisigi. Eestis, kus otsuseid on raske väärata ka parema võimaluse olemasolul või vähemalt püüda seda teha. Eestis, kus vabaduse asemel eelistatakse ehitada segasevõitu võimuvertikaale kohtadesse, kus vabadus peaks olema olemise aluseks. Kuhu? Kõrgharidusse ja teadusse näiteks. Ja üsna usinalt. Aga ka teistesse eluvaldkondadesse.

Mis sellel kõigel presidendiga ja tema valimistega pistmist? Otse nagu polekski, aga püüd kõike reguleerida, üle reguleerida, ette ära otsustada ja kokku leppida pritsis igast võimalikust praost nende valimiste käigus.