McLareni vormelipiloot Fernando Alonso sai Malaisia GP eel karistuse, mis kukutab ta stardirivis 30 kohta tahapoole. See tähendab mõistagi automaatselt viimasena alustamist.

Nimelt testib Alonso homsel esimesel vabatreeningul Honda uuendatud mootorit. Et sellega aga ületatakse hooaja jooksul kasutada lubatud mootoriosade arv, tähendabki see startimisel suurt karistust.

35-aastane Alonso sõidab uue, kergema mootoriga ühe vabatreeningu ning seejärel otsustab Honda, kas sellega jätkata. "Meil oli juba hooaja keskpaigas plaan, millistel etappidel on kõige parem karistusi vastu võtta. Malaisia on selleks üks paremaid võimalusi, sest tingimused võivad muutuda ja võib sadada vihma," selgitas Alonso tiimi taktikat.

"Järgmine etapp toimub Suzukas, see on meile kodune GP ja tahame seal hästi esineda. Viimati startisin viimasena Spas ning tõusin viie ringiga neljandale või viiendale kohale, nii et ehk kujuneb eelolev nädalavahetus sama õnnelikuks."