Siim-Sander Vene avaldas oma Facebooki lehel veidi tagamaid, kuidas ta elu Venemaal uue koduklubi Nižni Novgorodis sujumas on.

"Olen nüüd ennast Venemaale ilusti sisse seadnud ning kui alguses tundus natukene kõhe siia tulla siis tegelikult on päris mõnus. Vene kultuur, vene inimesed (kes siiani olnud väga abivalmid) ja ka palli osatakse päris hästi mängida, nii et ei kurda küll millegi üle.

Linn on üsna suur ja uhke, tuleb kindlasti nii korvpalli alaselt kui ka kultuurselt väga huvitav aasta. Liiklus on päris hull siin ikka, igal auto oleks justkui oma rida ja sõidetakse seal kus juhuslikult vaba ruumi on, päris huvitav on seni olnud kohaneda sellega ning palju on muidugi masinaid mis Eesti teedel ei tohiks mitte kunagi liigelda oma tehnilise seisukorra tõttu.