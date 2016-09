"Meie aasta Austraalias" avasaates jäi perel auto ostmine katki, tänases osas saab pere auto koos kõigi vajalike dokumentidega lõpuks kätte, kuid siiski ei kulge asjad probleemideta.

"Me peame autoga remonti sõitma," tõdeb Tuuli Roosma juba pool tundi pärast sõidu algust, sest auto konditsioneer on katki ja õuest tungib salongi 50 kuumakraadi. Kuidas lämmatavast kuumusest pääseda? Lahenduseks on bensiinijaamad, mille riiulite vahel jalutades saab korraks end jahutada.

Ent sekeldused ei piirdu konditsioneeriga. „Selle autoga võiksime minna sellistele võistlustele, et kellel laguneb kõige ennem auto ära, see on võitja,“ võtab autosaaga kokku Kristjan.

Kuidas keerulise iseloomuga autost lõpuks reisikõlbulik maja ehitatakse, sellest juba õhtul! "Meie aasta Austraalias" uus osa on Kanal 2 ekraanil kell 20:00.