Hispaanias Mallorcal vahistas politsei noore naise, kes oli jätnud lapse ööks otsaks hotelli nutma ja ise läinud ööelu elama.

Seitsmeaastase pojaga puhkusereisil olnud briti naine Eleanor (25) jättis lapse kogu ööks üksinda hotelli, ise aga läks lõbutsema ja naases alles koidikul.

Hotelli Canarios Park töötajad kutsusid välja politsei, sest külastajad olid kurtnud, et ühes toas on poiss, kes nutab, kirjutas Independent.

Politsei ei saanud öösel emaga kontakti ning jäi hotelli ootama naisterahva tagasitulekut. Poiss oli politseile rääkinud, et see polnud esimene kord, kui ema ta üksinda jättis. Ta oli öösel üles ärganud ja ehmatanud, et on jälle üksi jäetud.

Politsei pidas Eleanori kinni esmaspäeval ning vabastas eile pärast kohut, kus talle mõisteti tingimisi vanglakaristus.