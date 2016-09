"Olen toidu valikul väga hoolikas – kõik, mis jõuab minu pere toidulauale, peab olema kvaliteetne, puhas ja looduslähedane. Seega, jah, jälgin alati enne juustu ostmist, mis aineid see sisaldab ja valin nendest parima välja," räägib kahe lapse ema Maret (41).

Uurisime kaheksalt erinevas vanuses inimeselt (kes tarbivad juustu igapäevaselt), mida nemad eelistavad ja kas juustuvalik on liiga lai. Pooled arvamust avaldanud tõid välja, et peavad üldjoontes oluliseks juustu kvaliteetsust. Aga tähtis on ka hind.

Samamoodi nagu Maret, kinnitab ka Jana (35), et jälgib hoolikalt, millist toitu koju ostab. "Eelistan juustu, mis on puhas ega sisalda e-aineid," sõnab ta.

Eriku (78) sõnul on tema jaoks ülioluline juustu puhtus. "Kõik need säilitusained ja e-ained ajavad mul harja punaseks! Ma väldin igal võimalikul moel selliseid asju," põrutab Erik, kes on just pensionieas hakanud jälgima, mida suhu pistab.

Kaspar (30) ja Mari-Liis (25) toovad välja, et olulisel kohal on siiski hinna ja kvaliteedi suhe. "Juustu valin poelettidelt ikka nii, et mis meeldib ja siis vaatan, kas saab sama asja kuidagi odavamalt. Kui tahan tavalist Eesti juustu, siis vaatan esmalt letist, kus on tükid valmis lõigatud ja siis otsin tavaliselt kõige odavama, ent seejuures paraja suurusega tüki,“ kirjeldab Kaspar.

Annika (26) tunnistab aga, et kõige kvaliteetsemad juustud kipuvad tema rahakotile liiga kalliks jääma. "Seesolevaid aineid ma väga täpselt ei jälgi, aga eelistan Eesti toodangut. Samuti saavad minu plusspunktid looduslähedased juustud, aga sada protsenti ökot ei vaata. See on liiga kallis,“ kommenteerib Annika.

Peaaegu kõik küsitletud leiavad, et juustuvalik ei ole poes liiga suur ning häid maitseid mahuks veelgi. "Ma ütleksin isegi, et juustupoodides võiks veel suurem valik olla,“ muigab Kadi.

"Juustusorte on palju ja palju peabki neid olema, sest mida suurem valik, seda parem – kõik saavad oma isusid rahuldada, sest maitseid on mitmeid. Juust ei võrdu pelgalt vaid "tavaline" juust, mis esimese asjana seostub, kui ütled "juust"," mõtiskleb aga Kaspar.

Seevastu Valli (62) nendib, et temal võtab suuremate poodide juustulett silme ees kergelt kirjuks. "Ausalt öeldes ei kipugi enamikke proovima, sest omad lemmikud on välja kujunenud. Lemmikjuustud olen valinud selle järgi, mis on soodsam ja mille maitses olen kindel,“ räägib ta. Siiski lisab naine, et on hea meelega valmis proovima ka uut juustu, kui keegi soovitab ja ütleb, et see on väärt katsetamist.

Andre Juustufarmi juustud on sündinud kindlast soovist pakkuda parimaid maitseid ja austusest inimeste vastu, kes juustu söövad. "Naudime oma elu: igapäevane armastus ja hool meie loomade suhtes, töö loomadele sööda varumisel ja nende toitmisel, rõõm piimast ja nauding juustu valmistamisest. Teeme juustu meie Mummukeste täispiimast,“ räägivad Andre Juustufarmi eestvedajad. "Me ei lisa midagi piimale, mis juustu tegemiseks möödapääsmatu pole ega võta piimast ka midagi ära. Kogu piima käitlemise juures pöörame suurt tähelepanu sellele, et piim oleks ja jääks terveks. Juustud küpsevad traditsiooniliselt laagerdusruumis puust riiulitel, nende eest hoolitsetakse neile loomuomaselt."

Praegu pakub Andre Juustufarm kaheksat juustusorti: Andre Eriline, Andre Mini, Andre Classic, Andre Grand, Andre Grand Old. Vaata katset, kus selgitati välja, milline on (subjektiivselt) kõige maitsvam Andre Juustufarmi juust.