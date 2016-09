"Siis ma õppisingi sporti armastama. Minu südames pole teistele spordialadele ruumi olnud, kergejõustik on olnud alati esikohal."

"Ringleb selline nali, et ma olen sündinud staadionil," teatas Eesti edukaim 400 meetri tõkkejooksja. "Mind ei pandud lasteaeda, ma veetsin oma lapsepõlve erinevatel staadionitel."

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu IAAF-i veebilehel SPIKE avaldatud intervjuus räägib Rasmus Mägi, milline on tema sportlasteekond olnud.

Sportlaskarjääri mitmevõistlejana alustanud Mägi tunnistab, et vastavalt oma võimetele tuli tal siiski valida üks sobiv ala. "Mul oli väga hea vastupidavus. Ma polnud kõige kiirem, küll aga elastne. Samuti oskasin ma hästi tõkkeid joosta."

400 meetri tõkkejooks on äärmiselt nõudlik ja raske ala, mis on olümpiamängude kuuena mehe pannud ka tõsiselt mõtlema. "Aastate jooksul olen endalt korduvalt küsinud: "miks ma seda teen?". Need mõtted kaovad siiski umbes viie minutiga peast."

"Minu arvates on 400 meetri tõkkejooks ala, kus sa saad midagi õppida ja areneda. Enda kohta saab palju teada - kuidas mingites olukordades käituda, mida mõelda, kuidas tunda? See hõlmab kõike," kirjeldas 24-aastane Mägi.