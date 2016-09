Legendaarne San Antonio Spursi peatreeneri Gregg Popovichi ja peale möödunud hooaega karjääril lõpetanud Tim Duncani vahel käib pidevalt sõbralik lõõpimine. Viimati teatas Popovich, et vaatamata Duncani mittekuulumisele meeskonda ei tohiks mees treeningutelt puududa.

"Enamus inimestest, kellel on leping peavad iga päev tööle kohale minema. Ta (Duncan) ütles mulle, et tal lepingut pole, aga minu arvates sai meil asjad suusõnaliselt kokku lepitud. Meil on praegu rasked ajad, peaksime temaga sotid selgeks tegema," teatas 67-aastane treener.

"Teda on alati raske juhendada olnud, aga olukord on eriti hull nüüd, kui ta on karjääri lõpetanud," naljatas Popovich. Ta lisab, et Duncanit ootab iga trennist puudutud päeva eest 2500 dollari suurune trahv.

Kuigi 40-aastane endine keskmängija ei ole ametlikult Spursis treenerina tööl, siis nii-öelda mitte ametlikult käib ta meeskonda abistamas. Popovich sõnas, et Duncanile ei ole mingit tiitlit määratud, vaid ta abistab seal, kus parajasti vaja on.