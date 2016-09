Happekoorimine on üks vanimaid iluprotseduure maailmas – looduslikku hapet kasutati naha noorendamiseks ja pehmendamiseks juba antiikses Egiptuses ja Kreekas. Ka tänapäeval on happekoorimine väga populaarne eelkõige efektiivsuse, kättesaadavuse ja kiiruse tõttu.

Happekoorimise tulemusel:

- pindmised nahakihid eemalduvad ja kiireneb uute rakkude paljunemine

- peale kantavate ainete mõju ja läbitavus nahka paraneb

- poorides väheneb vistrike ja komedoonide teke

- suureneb naha niiskusrakkude arv ja suurus

- stimuleeritakse nahale elastsust andvate kollageenrakkude paljunemist

- hajutatakse pigmentrakkude jagunemist ühtlasemalt

- kiireneb kaitserakkude paljunemine

Glükoolhappe näohoolitsuse tulemusena on nahk värskem, siledam ja ühtlasema tooniga. Happekoorimine on tõhus vistrike ja ebatasase naha korral, kuid ideaalne ka lihtsalt väsinud, jumetu ja miimikakortsukestega naha parandamiseks. Happekoorimine on abiks järgnevatel juhtudel:

- aknearmid

- liigselt rasune või vastupidi kuiv ja kestendav nahk

- komedoonid

- ebaühtlane nahk, pigmendilaigud, tedretähnid

- vananev nahk, suitsetaja nahk

- kortsud

- hall jume