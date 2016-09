Eriti just Põhja-Ameerika mandril varem ülisuurt populaarsust nautinud BlackBerry nutitelefon on kettaga telefonide, lauatelefonide ja klapiga telefonide kombel muutunud millekski tehnoloogilise reliikvia sarnaseks, märgib Mental Floss.

Kunagi ärimeeste ja tehnikafanaatikute seas üldlevinud aksessuaari müük on viimastel aastatel järsult langenud. Ning äsja kirjutas The Guardian, et BlackBerry teatel loobub firma üldse uute telefonide kavandamisest.

See ei tähenda siiski, et BlackBerry juhtme seinast välja tõmbab – ega sedagi, et firma enam telefone ei müü. Ettevõte tunnistab, et ei suuda enam võistelda selliste nutitelefonikompaniidega nagu Samsung ja Apple ning kavatseb keskenduda riistvara asemel tarkvara loomisele. Neil on kavas tellida uute telefonide arendus partneritelt, aga CNNi teatel tahetakse siiski säilitada oma klassikalise telefoni "vaata ja tunneta" käekiri.