Ostja tuli poodi ja palus suurt ümmargust leiba. Müüja vastas, et ei ole. Poeomanik juhtus pealt kuulma ja hakkas pärast müüjaga tõrelema:

"Kui mõnda kaupa ei ole, siis tuleb midagi muud asemele pakkuda."

Järgmisel päeval tuli teine ostja ja küsis samalt müüjalt, kas WC-paberit on. Et seda ei olnud, tuli müüjal omaniku õpetus meelde ning ta pakkuski:

"WC-paberit ei ole, agaproovige selle asemel liivapaberit."