Kaks skauti hilinevad rühma-koosolekule. Kui nad ükskord kohale jõuavad, näevad nad üsna katkutud ja kriimustatud välja.

"Mis juhtus?" küsib juht.

"Me tegime just äsja heateo, aitasime ühel vanal naisel üle tänava minna."

"No ja siis?"

"Ta ei tahtnud minna."