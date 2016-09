Keskerakonna Edgar Savisaare leeri esindaja Peeter Ernits ütles, et sel sügisel tulevale Keskerakonna kongressile tuleks kutsuda kõik Keskerakonna liikmed, et erakonnale kriitilises olukorras saaksid kõik erakondlased oma seisukohtasid väljendada. Erakonna peasekretäri kohusetäitja Jaak Aab ei pea seda võimalikuks.

"Praegu on väga tõsine oht, et Eesti suurim erakond võib lõheneda. Tahaks kuulda arvamusi erakonna tavaliikmetelt, mitte erakonna eliidilt ehk piirkonnajuhtidelt ja aparaaditöötajatelt, keda on väga palju," ütles Ernits.

Aab leidis, et seda on raske ellu viia, sest see tähendaks seda, et kohale peaks tulema üle 7000 inimese.