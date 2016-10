Kõigil meil on omad veidrused, mida enamus isegi meie tutvusringkonnast ei pruugi teada. Ometigi on üks naine teinud avalikuks väga kummalise ja ootamatu veidruse - ta nimelt lõigub end, et verega joota oma kallimat.

Videol on näha kuidas naise ihul on lõikehaavad, mida ta kallim keelega innukalt limpsib, vahendab The Sun.

Mees väidab end olevat vampiir, kes vajab inimeste verd. Selles tuleb talle appi ta kallis naine.

