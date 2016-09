Atletico Madridi peatreener Diego Simeone oli eilse 1:0 võiduga Müncheni Bayerni vastu äärmiselt rahul ning tunnistas, et tegemist võis olla tema juhitud meeskonna parima mänguga.

"See oli minu Atletico Madridis veedetud aja üks parimaid esitusi," sõnas 46-aastane argentiinlane. "Ma olen meeskonna üle väga uhke. Mulle meeldis kõik, mida ma platsil nägin."

"Me surusime kõrgelt, kasutasime hästi vaba ruumi ära, tegime suurepäraseid kontrarünnakuid ja mängisime maailma ühe parima võistkonna vastu 90 minutit intensiivselt. Taktikaliselt olime me fantastilised," teatas Simeone.

Müncheni Bayerni väravavaht Manuel Neuer ütles peale kohtumist, et Hispaania meeskond oli seekord kindlalt parem. "Atletico näitas täna tõelist tapjainstinkti, meil see aga puudus. Õnneks on meil võimalus koduväljakul neid võita."

Atletico Madrid on Meistrite liiga hooaega alustanud kahe võiduga. Bayern teenis eile ühe võidu kõrvale esimese kaotuse.