Kui su päevakava on tegemisi nii täis tipitud, et trenniks lihtsalt pole aega, tee igapäevaselt neid kolme asja. Nende jaoks pole vaja ei eraldi varustust ega aega, kuid kaloreid aitavad nad põletada ikka.

1. Liigu iga tunni aja tagant veidi. Liikumine on kaalu langetamise juures üks olulisemaid asju. Isegi siis, kui sul on nii palju tööd, et laua tagant tõusmine ununeb, püüa seda teha, soovitab Hello Healthy. Kui teisiti ei saa, pane telefon iga tunni aja tagant särisema ja siis käi kasvõi koridoris üks tiir edas-tagasi.

2. Joo vett. Vee joomine paneb ainevahetuse tööle, see on aga kalorite põletamise juures esmane. Kui vee joomine läheb muidu meelest, hoia laual veepudelit.

3. Kasuta oma käsi. Vehi liikudes kätega – nii paned tööle mitmed lihased, mis muidu ei tööta. Ja tänu sellele põletad sa ka rohkem kaloreid.