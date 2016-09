"Venemaa meedia kaudu meieni jõudnud hirmujutud uuest ja ohtlikust viirusest ei ole tegelikult midagi uut," lausub Iiris Saluri lisades, et inimese jaoks ei ole tähtis, milline gripiviirus teda tabab. Oluline on teada, et gripp on ainus ja kõige ohtlikum viirushaigus Venemaa meedia räägib viimastel päevadel eriti ohtlikust Hongkongi tüvega gripiviirusest, mis võib surma põhjustada paljudele inimestele. Terviseameti avalike suhete juhi Iiris Saluri sõnul ei ole selle niinimetatud Hongkongi gripi (H3N2) midagi uut ning see on olemas ka käesoleva aasta gripivaktsiinis ühe komponendina. Veel annab vaktsiin kaitse gripiviiruse A/H1N1 ja ühe B gripiviiruse tüve vastu. "Vaktsiin on apteekides juba olemas," kinnitab ta. Pealegi ei ole tema sõnul inimese jaoks tähtis, milline gripiviirus teda tabab. "Oluline on teada, et gripp on ainus ja kõige ohtlikum viirushaigus, mille eest on võimalik ennast kaitsta. Isegi kui viirused muutuvad ja seda nad paraku teevad, siis parimat kaitset gripi vastu ei ole kui iga-aastane vaktsineerimine," rõhutab ta.

Hetkel Eestis gripiviirused veel ringlusesse jõudnud pole, kuigi viirushaiguste sesoonne tõus on alanud. Midagi erakorralist selles Saluri sõnul siiski pole. "Eelmisel nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkustega arstide poole üle 3000 inimese, samasugune oli pöördujate arv samal ajal ka aasta ja kaks tagasi," lausub ta, et haigestumisi põhjustavad praegu erinevad viirused nagu RSV-, adeno- , rino-viirused ja paragripp.

Et viirused kipuvad kergemini levima kinnistes ruumides, kus on koos rohkem rahvast, tuleks Saluri soovitusel viirushaigustest hoidumiseks liikuda rohkem väljas, hoida haigestunutega distantsi ja eriti oluline on pesta käsi pärast koju jõudmist, pärast rahvarohkete kohtade külastamist. Ka gripi vastu vaktsineerimiseks on praegu kõige õigem aeg, sest gripiviirused veel Eestis ei ringle, mis tähendab et organismil on aega viiruse vastase kaitse kohandamiseks. "Eelmisest aastast mäletame, et inimeste suurem huvi vaktsiini vastu tekkis alles siis kui gripp juba kohal oli, aga siis algab võidujooks, kas puutute enne kokku viirusega või jõuab kujuneda kaitse või selgub, et te jääte oma otsusega hiljaks ja vaktsiin saab enne apteekidest otsa," märgib avalike suhete juht. Iiris Saluri ütleb, et pole mõtet lasta enda segadusse ajada ärevate lugudega, vaid säilitada kaine mõistus ja teha tervist säästvad otsused ära esimesel võimalusel.