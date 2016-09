Riigikogu majanduskomisjoni liige Erki Savisaar sõnas täna parlamendis toimunud merendusteemalisel olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul, et Eestil on olemas kõik eeldused, et olla edukas mereriik. Paraku ei suuda me seda potentsiaali ära kasutada, sest merendusküsimused ei kuulu valitsuse prioriteetide hulka.

„Eesti on mereriik ning selles pole kahtlustki – vaadake kasvõi meie asukohta. Meremajandusega on Eestis seotud ligikaudu 1000 ettevõtet, kus on 20000 töökohta ning nende panus meie SKP-sse on üle viie protsendi. Seega on eeldused edukaks mereriigiks justkui olemas. Paraku pole reaalsus sugugi nii rõõmustav. 2014. aasta kevadel lahkusid viimasedki kaubalaevad Eesti lipu alt ning meie merendus on kiratsemas. Kala hakkab mädanema teadupärast peast ning nii on ka meie merenduse puhul. Raske seis on tingitud sellest, et meie valitsus lihtsalt ei kuula, mida räägivad inimesed, kes on reaalselt antud valdkonnas tegevad,“ rääkis keskerakondlane Erki Savisaar.

Savisaar jätkas: „Meil on mitmeid nõrku kohti, mis vajavad lahendamist. Esiteks on meie laevapere liikmete tööjõumaksud teiste riikidega võrreldes liialt kõrged. Teiseks on laevaregistritega seotud toimingud üsna komplitseeritud ning ka välismaiste meremeeste palkamine on liialt keeruliseks tehtud.“

„Ma loodan, et tänane arutelu avab valitsuse silmad ning viimaks võetakse ka jalad kõhu alt välja. Kui aga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunneb, et neil pole merenduse arendamiseks piisavalt vajalikku kompetentsi, siis võivad nad seda julgelt merendusnõukogult küsida,“ lõpetas Savisaar.